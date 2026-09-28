El Gobierno descarta cambios en el Indec a pesar de las críticas de Milei a las mediciones

A pesar de las críticas del presidente Javier Milei, quien ayer afirmó que los índices del Indec “dan cualquier cosa”, el Gobierno no prevé cambios en el organismo, que encabeza desde febrero el técnico Pedro Lines. Así lo confirmaron a LA NACION cerca del primer mandatario, y atribuyeron a las “fluctuaciones de la economía” los datos negativos publicados por el instituto, como la caída del 2,9 por ciento en la actividad económica en relación con el mes anterior, la suba del desempleo y la pobreza, y la drástica caída del consumo.

“El Presidente afirmó que los índices dan cualquier cosa en el sentido de su variabilidad, los shocks que está recibiendo la economía muestran un escenario muy cambiante, no hay uniformidad en los números”, argumentaron fuentes cercanas al primer mandatario. Las mismas fuentes descartaron cambios en el organismo, del que Marco Lavagna se alejó el 2 de febrero último por diferencias en cómo relevar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En una conversación con Luis Majul en LN+, y en respuesta a ese conjunto de datos desfavorables, el Presidente contestó: “La economía está teniendo muchos cambios estructurales, los ponderadores de los desestacionalizados están arrojando cualquier cosa, y por eso la serie es muy volátil”. También definió como “una foto vieja” el índice de pobreza del primer semestre de este año, que aumentó 4,1 puntos para llegar al 32,3%. “La economía está teniendo grandes cambios estructurales y hay sectores que se expanden y sectores que se contraen. Eso es lo primero que hay que entender”, explicó.

Milei negó que haya una recesión y dijo: “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”

Desde el Indec señalaron que los números podrían pasar de negativos a positivos en el corto plazo. “Para que haya recesión, deberíamos ver al menos dos o más trimestres desestacionalizados negativos y un punto de giro en la tendencia-ciclo. Hoy no hay punto de giro en la tendencia-ciclo y la caída del desestacionalizado de julio puede ser un dato aislado en una serie volátil”, afirmaron desde el Indec. Y agregaron: “Caídas mensuales de magnitud similar se revirtieron enseguida, por ejemplo en marzo de 2025, cuando cayó 2,6% y en abril de 2025 subió 2,0%. En febrero de 2026 (la actividad económica) cayó 2,2% y en marzo de 2026 subió 2,7%. La caída del 2,9% de julio de este año es, por ahora, una sola observación”.

“Atenta contra la credibilidad”

Más allá de las explicaciones oficiales, otras voces cuestionaron los dichos del Presidente. “Que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo desacredite las estadísticas públicas atenta directamente contra la credibilidad y la confianza en el Indec, organismo rector del Sistema Estadístico Nacional”, dijo a LA NACION Raúl Llaneza, secretario general de ATE-Indec.

A título personal, Llaneza agregó que “es contradictorio que el Gobierno haya promovido meses atrás el “blindaje” del Indec mientras mantiene suspendida la actualización del IPC que el propio organismo había anunciado. Para el sindicalista, “la independencia estadística no se declama: se garantiza con hechos, recursos, reglas claras, autarquía administrativa, autonomía presupuestaria, estabilidad laboral y salarios dignos para quienes producimos las estadísticas públicas”.

Pedro Lines, director del Indec

La salida de Lavagna tuvo que ver, según informó LA NACION, con la actualización del IPC, un dato de suma sensibilidad para el oficialismo. Lo confirmó luego el propio ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista en la cual confirmó que se seguiría utilizando el antiguo indicador.

“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró entonces Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.