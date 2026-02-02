Caputo adelantó que el Indec seguirá usando el viejo índice para medir la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Indec seguirá utilizando el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Marco Lavagna, quien había impulsado un nuevo indicador para medir la inflación. Caputo confirmó que su salida del organismo estuvo motivada por discrepancias sobre cuándo implementar el cambio en la metodología.

El proyecto apuntaba a renovar la canasta y los ponderadores del índice —hoy basados en patrones de consumo de hace más de dos décadas— con el objetivo de reflejar con mayor precisión los hábitos actuales. Sin embargo, en un contexto de inflación todavía elevada, un cambio metodológico implicaría, al menos en el corto plazo, diferencias en el dato final.

Caputo aseguró que el gobierno no implementará el nuevo IPC "hasta que el proceso de deflación esté consolidado" Rodrigo Nespolo

“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Enero este mes daba un punto más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.

Y añadió: “Estamos muy confiados en que el proceso de deflación va a continuar. Nos parece razonable no dar lugar a la especulación”.

El ministro confirmó que, tras la salida de Lavagna, quedará a cargo del organismo Pedro Lines, actual director técnico del organismo y su virtual número dos.

En esa línea, sostuvo que la salida de Lavagna fue por “mutuo acuerdo y en buenos términos”, aunque ocurrió tras discrepancias respecto al cronograma de adopción de la nueva metodología de medición para medir el IPC.

“Marco tenía como fecha para implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de deflación este totalmente consolidado”, explicó.

Caputo aseguró que la salida de Lavagna estuvo motivada por discrepancias sobre cuándo implementar la nueva metodología para medir el IPC

También elogió al nuevo director de la institución. “Es un funcionario intachable, de primera línea. Es el reemplazo definitivo. Está en el Indec hace muchos años. Se fue cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de Moreno”.

Caputo además enfatizó que el rumbo económico se mantendrá inalterado y proyectó un escenario optimista para el cierre del año.

“La inflación de este año va a ser más baja y va a estar en más o menos 16%, como dice el Presupuesto. Lo importante es continuar el rumbo, un proceso de crecimiento con desinflación y baja de impuestos. 2026 va a ser un gran año. La inflación va a ir convergiendo al nivel internacional”, resaltó.

El titular de Economía también volvió a referirse al tenso cruce del Gobierno con Techint por la licitación de tubos de acero que fue adjudicada a una empresa india.

“Techint va a poder competir por una licitación cinco veces más grande de la que perdió”, afirmó. Y defendió el modelo económico del Gobierno. “La manera en la que se comercia ahora no es la misma que antes. Ahora tenés que competir, invertir y ser más eficiente”, sostuvo.

Consultado sobre el apodo “Don Chatarrín de los tubitos caros”, con el que Milei llamó al CEO de la empresa, Paolo Rocca, el ministro afirmó que es un ejemplo de la “batalla cultural” que libra el mandatario.

“Puede parecer personal por los apodos pero él trata de abrirle los ojos a la gente respecto al cambio de modelo, usa ejemplos. Esta batalla es tan importante como la económica”, cerró.