El Gobierno difunde supuestos resultados de un peritaje no presentado para sostener que los audios de Spagnuolo son falsos

La Casa Rosada difundió esta mañana los supuestos resultados de un peritaje de la Gendarmería que, según dijo, concluyó que los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo afirma que en su área se montó un esquema de sobreprecios que involucra a Karina Milei “no son auténticos” y que “fueron alterados”. Sin embargo, en los tribunales negaron esta información.

Fuentes relacionadas con la causa dijeron a LA NACION que la “Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) afirmó que esas conclusiones son falsas” y que no hay conclusiones firmadas. El peritaje todavía está en marcha, advirtieron.

La causa en la que está procesado Diego Spaganuolo la llevan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, que avanzó sobre el exfuncionario, empleados de la Andis y ahora sigue con los dueños de las droguerías que vendían esos medicamentos.

El juez federal Ariel Lijo, uno de los dos candidatos que el Gobierno eligió para la Corte Suprema, pero no obtuvo el aval del Senado Ricardo Pristupluk

El informe difundido por el Gobierno sostiene que “el peritaje técnico determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos” y que concluyó que “no es posible determinar la autenticidad ni atribuir las voces a las personas imputadas”.

Sin embargo, en los tribunales insistieron en que “no hay un documento final todavía”.

La información que difundió la Casa Rosada menciona que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional -fuerza de seguridad que depende del Gobierno- señaló “limitaciones metodológicas, la rotura de la cadena de custodia previa, presencia de discontinuidades en el material y la imposibilidad de descartar manipulación o clonación mediante inteligencia artificial”.

Además, sostiene que “en los archivos considerados preliminarmente aptos, se detectaron características acústicas de regrabación (transferencia acústica) y se evidenciaron discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas que resultan incompatibles con un registro sonoro continuo, sugiriendo posibles intervenciones, cortes o procesos de edición posterior”.

El caso de los sobreprecios en la Andis comenzó por la difusión de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las cuales se describe un presunto esquema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías en la compra de medicamentos. Allí, la voz adjudicada al entonces jefe de la Andis menciona que Karina Milei cobraría un 3% de las compras.

La defensa de Spagnuolo había argumentado que los audios, originalmente difundidos por el streaming Carnaval, fueron manipulados o generados mediante inteligencia artificial y, por lo tanto, la Justicia ordenó los peritajes técnicos para determinar la autenticidad de las grabaciones y profundizar las líneas de investigación.

La defensa confía en que el peritaje la ayude a pedir la nulidad de toda la causa, donde el procesamiento de Spagnuolo por estas maniobras está firme.

El avance de la investigación permitió acceder a los chats de los teléfonos celulares de los imputados, donde quedaron en evidencia las maniobras de sobreprecios y cartelización que determinaron los procesamientos. Ahora, la defensa pretende anularlo todo, pues argumenta que se llegó a ella sobre la base de unos audios que estaban manipulados.

El fiscal Picardi, para neutralizar esa estrategia, omitió usar los audios como prueba en su causa.