El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta

El gobierno de Javier Milei echó este jueves a Ricardo Echegaray de la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Según el documento al que accedió LA NACION, Echegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.

En los considerandos de la resolución, ARCA consignó que “en función de lo requerido por el Ministerio Público, se procedió a consultar el estado procesal de la causa en cuestión en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual surge que por resolución del 12 de mayo de 2026, agregada como adjunto al orden 10, fue declarado inadmisible por la citada Cámara, el Recurso Extraordinario Federal presentado por el mencionado agente”.

“Al respecto, el Régimen Disciplinario Unificado aprobado por la Disposición N° 185 (AFIP) del 26 de mayo de 2010 en su artículo 10 establece las causales de exoneración y, en particular, el inciso 7 reza: ‘(...) Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública (…..)’“, añadió el organismo tributario.

Las razones

En su artículo 1°, la resolución de ARCA dispuso “hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública dispuesta mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, en el marco de la causa N°CFP 4943/2016 y, en consecuencia, exonerar Echegaray, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7) del artículo 10 y tercer párrafo del artículo 11, del Régimen Disciplinario Unificado aprobado por la Disposición N° 185”.

Ricardo Echegaray Camila Godoy - Télam

En su artículo 2, solicitó además “hacer saber al nombrado que, con el dictado de la presente disposición, queda agotada la vía administrativa y que contra la misma podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración o de alzada, en los términos de los artículos 84, 93, 94 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos”.

La condena

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de haber favorecido a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.

El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Agencia de recaudación y control aduanero (ARCA) Daniel Basualdo

La Justicia lo condenó como autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.

La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.

El juicio

Los entonces accionistas de Oil Combustibles Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia.

La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral. Afirmó que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.