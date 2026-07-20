Misiones: Passalacqua le quitó a Rovira el control de las dos principales cajas del Estado

POSADAS.– En una nueva jugada política en el marco de una interna que tiene en vilo a la provincia, el gobernador Hugo Passalacqua le quitó a Carlos Rovira el control de las dos principales cajas estatales: la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y Energía de Misiones SA (EMSA), la generadora y distribuidora de energía.

Passalacqua ya tiene listos los decretos para remover de EMSA a la presidenta, Virginia Kluka, y colocar allí al intendente de Montecarlo, Ricardo Barreto. Pero además, el gobernador decidió descabezar a todo el directorio y las gerencias de esta empresa pública, que tiene una enorme influencia en la vida de los ciudadanos y en el sector productivo. Misiones no tiene gas natural y casi todo su aparato productivo depende de EMSA.

El otro cambio fuerte es el desplazamiento de Belén Gregori como titular de la Agencia Tributaria de Misiones (la ex Dirección General de Rentas), que explica más del 30% de los ingresos del Estado provincial. Misiones tiene la 8° agencia recaudadora más importante del país y obtiene por Ingresos Brutos, tanto como Corrientes, Chaco y Formosa, juntas.

Tanto Kluka como Gregori, titulares de EMSA y ATM, respectivamente, responden políticamente a Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia. Tanto Passalacqua como Rovira conservan diálogo y buen vínculo con la gestión de Javier Milei. Pero es Rovira, a fin de cuentas, quien ejerce de líder de cuatro de los siete diputados nacionales que representan a Misiones en el Congreso Nacional y que suelen auxiliar al oficialismo.

También se irán del Gabinete provincial, Marta Ferreira (ministra de Agricultura Familiar), Sergio Bresiski (titular de la Dirección de Arquitectura) y Liliana Rodríguez (ministra de Acción Social), quien será reemplazada por Matías Vilchez, el intendente de la localidad de San Javier. Se trata de las últimas figuras roviristas que quedan en un gabinete donde ya nadie le responde al otrora poderoso jefe de la Renovación. Todos los intendentes, también, se alinearon con Passalacqua en los últimos dos meses.

Carlos Rovira, en su banca de diputado provincial

De esta manera, Misiones asiste a un cambio histórico en el poder, con un Rovira que se encuentra de vacaciones en el exterior y parece haber quedado tan aislado que algunos dudan de que vuelva a la provincia, donde todavía tiene el cargo formal de diputado provincial.

“Es difícil imaginar a Rovira sentado en su banca, callado (nunca hizo uso de la palabra desde que asumió ese rol en diciembre de 2023), rodeado de gente que ya no le responde y hasta ayer le rendía pleitesía”, dijo a LA NACIÓN un operador político que conoce tanto a Passalacqua como a Rovira.

Santilli con el gobernador Passalacqua en Misiones Ministerio del Interior

Apenas días antes de que comenzara el Mundial, Rovira conservaba su tropa propia en el Gobierno. Hasta barajaba anuncios importantes, como la emisión de un bono en dólares para financiar grandes obras de infraestructura. Hoy el panorama cambió. Ni el endeudamiento en dólares, ni las modificaciones a la Ley de Lemas que prometió, parecen hoy iniciativas que cuenten con volumen político para avanzar.

Hasta hace meses, un anuncio de Rovira en ese contexto, equivalía a una ley o una medida del Poder Ejecutivo casi inmediata, aún si esa decisión era polémica y contaba con fuerte oposición de una parte de la sociedad. Actualmente, de los 20 diputados provinciales que le respondían incondicionalmente, al menos 11 se pasaron al pasalacquismo. Y los otros 9 están atentos a la definición de esta pulseada.

En cambio, los 4 diputados nacionales (Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa), así como los dos senadores por el oficialismo (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut) le siguen respondiendo a Rovira.

Hoy parecen estar destinados a ser la carta con la que el exjefe del oficialismo piensa atar algún tipo de acuerdo con Milei para tener una retirada ordenada o, eventualmente, apoyar a los libertarios en 2027.

Passalacqua con siete diputados provinciales que le deben su puesto a Carlos Rovira, en el acto por el 9 de Julio. La dirigencia misionera olfatea el cambio de guardia en el poder y acelera su traspaso.

Nexos con La Libertad Avanza

Durante más de 20 años, Rovira estuvo acostumbrado a que lo trataran con una mezcla de temor reverencial y gran obsecuencia, y ahora parece haber quedado muy aislado a medida que casi todas las figuras y referentes del oficialismo se pronuncian a favor del gobernador de Misiones.

La pelea por las cajas como EMSA o ATM parece ser la mejor muestra de que la interna va en serio y ahora Passalacqua está ejerciendo el control de “la lapicera”.

Además, el gobernador hace 15 días reestructuró la ATM para darle más poder al subdirector, Gabriel Petta. Otro cambio importante que estudia Passalacqua, según pudo saber LA NACIÓN de fuentes cercanas al gobernador, es revocar el contrato de la polémica prestadora de servicios de telemedicina Alegramed, del joven empresario Augusto Marini, el dueño de los canales de streaming “Blender” y “Carajo”.

Alegramed es una aplicación que otorga los turnos para el sistema de salud pública de la provincia, y según versiones, sería la fuente de recursos para que Marini haya financiado los mencionados canales de streaming.

La Legislatura aprobó hace un mes un pedido de informes sobre ese contrato, pero el trámite aún no avanza y está trabado en las comisiones.

“Carajo” tiene como principal figura a Daniel Parisini, alias el Gordo Dan. Se trata de una de las figuras libertarias en las redes sociales. En Misiones, se especula que el financiamiento a estos canales de streaming fue clave para aceitar los vínculos entre Rovira y Santiago Caputo, asesor de Milei.

Mientras que “Blender” estuvo en el foco de atención hace unas semanas, cuando su principal figura, Tomás Rebord, se desvinculó tras despidos en ese canal, y amenazó públicamente con denunciar los negocios de Marini con Rovira.

Otro negocio que Passalacqua dio de baja es la concesión del hotel del Instituto de Previsión Social, que operaba bajo la marca “Bagú” y estaba controlado por un misterioso grupo llamado South American Group, vinculado al empresario Maximiliano Brog, que llegó a Misiones hace cinco años con capital para realizar llamativas inversiones en hotelería y gastronomía. Hoy ese grupo está en retirada de todos sus negocios en Misiones.

En la provincia reina una gran incertidumbre y todos se preguntan qué pasará con otras empresas que son fuertes proveedoras del Estado y están vinculadas a personas cercanas a Rovira.

Una de ellas es ATMEDO SRL (Atención Médica Domiciliaria), que se considera un pulpo con contratos en la provisión de una gran cantidad de servicios para la salud pública. También presta servicios de atención a domicilio, pero fuentes cercanas a la empresa admitieron que los únicos beneficiarios son las familias ligadas a los funcionarios más encumbrados del gobierno.

La otra es una empresa que en Misiones todos vinculan con Ramiro Rovira, el hijo del jefe de la Renovación, de 30 años: se llama Medical Group y opera en el Parque Industrial Posadas, y le provee de todos los insumos médicos al Parque de la Salud, un complejo de varios hospitales que prácticamente no tiene igual en otra provincia del interior del país.