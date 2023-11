escuchar

El Gobierno eliminó el límite de edad para que los hijos de combatientes de la Guerra de Malvinas puedan “participar en la percepción” de la pensión luego de que el veterano de guerra haya muerto, según fue publicado en el Boletín Oficial este jueves. Hasta hoy los hijos podían acceder a la pensión solo hasta los 18 años.

La medida fue publicada a través de un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero anunciada este miércoles por el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP) a la presidencia, Sergio Massa. El candidato y el resto de ministros también acompañaron al mandatario con su firma en la resolución del Boletín Oficial.

“Hemos firmado el decreto que hace legítimos hereditarios a los hijos y convivientes de aquellos que combatieron en Malvinas para garantizar no solamente honrar su memoria, sino que el derecho ganado en combate sea respetado en términos hereditarios para todas las familias de los héroes de Malvinas”, dijo Massa este miércoles en un acto homenaje a las víctimas del submarino ARA San Juan, al cumplirse seis años del último contacto que tuvo el submarino.

No obstante, las palabras del candidato de UxP no fueron del todo exactas. El decreto no hace mención a los convivientes, quienes ya estaban alcanzados por la ley que fija la pensión para los veteranos de guerra.

La modificación que introdujo el Gobierno, por otra parte, tiene un punto que no fue precisado en el acto. La resolución establece que los hijos, luego de cumplir los 18 años, podrán “participar en la percepción de la pensión”, pero “solo a falta de viuda, viudo o conviviente con derecho a ella y otros hijos o hijas menores o con discapacidad”.

Es decir, que si la persona veterana de guerra falleció, su hijo o hija quedará habilitado o habilitada a recibir una parte o la totalidad de la pensión pero solo si el combatiente no estuviese casado al momento de su fallecimiento; o conviviendo con alguien; o tenga hijos menores de edad; o tenga hijos con discapacidad. En tal caso, no podrá recibir el beneficio, según precisó la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Campaña y disputa con Milei

A cuatro días del balotaje que decidirá quién será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre, el oficialismo apuntó contra la fórmula retadora del próximo domingo, compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel. “Malvinas es una causa nacional en la que estamos profundamente comprometidos. Hay que ser claros, no se pueden tener posiciones duales. No se puede decir que se admira a Margaret Thatcher, como hizo Milei”, afirmó el candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi, en referencia a las palabras elogiosas que tuvo el libertario hacia la jefa del gobierno británico durante la guerra de Malvinas en el debate presidencial del pasado domingo.

El canciller, Santiago Cafiero, tampoco perdió la oportunidad para hacer campaña. “Entre otras cosas, lo que se elige [en el balotaje] es entre los que admiran a Thatcher o los que admiramos a nuestros héroes de Malvinas”, sostuvo el primer jefe de gabinete del Gobierno de Fernández.

En el acto organizado por UxP también habló Ramón Robles, presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. El excombatiente acusó al libertario de “estar preparando el terreno para volver a desmalvinizar todo y que la gente se olvide de Malvinas”. Roblés bregó porque “el pueblo no leé el voto” al libertario en la segunda vuelta y pidió a la gente que “piense y entienda que para poder llegar a la democracia hubo 632 compañeros que dejaron la sangre en Malvinas”.

Con información de la Agencia Télam

