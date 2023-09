escuchar

La economista Diana Mondino, que compite para ser diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires en La Libertad Avanza (LLA), en realidad se transformará en canciller si el presidenciable Javier Milei es elegido. En ese marco, este fin de semana causaron revuelo las declaraciones que tuvo sobre cómo debería ser la vinculación con los habitantes de las Islas Malvinas, lugar sobre el cual la Argentina realiza desde hace décadas reclamos de soberanía ante Inglaterra y los organismos internacionales.

“Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo”, aseguró Mondino al diario londinense The Telegraph, en un artículo que salió ayer bajo el título “Los derechos de los isleños serán respetados si Javier Milei gana las elecciones en la Argentina”.

Pero no fue solo eso. “Si la gente en algún momento quiere hacer determinadas cosas, se van a hacer. Ahora estamos en el peor de los mundos porque ni Gran Bretaña ni la Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allá abajo”, planteó la posible futura ministra de Relaciones Exteriores, que incluso dijo: “Pueden pasar años, pero vos no podés forzar a otras personas sus decisiones, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que parar”.

El artículo de The Telegraph con declaraciones de Diana Mondino sobre las Islas Malvinas Captura

Sostuvo además Mondino que la Argentina tiene que “convertirse en un país normal” para así persuadir a los habitantes de Malvinas a querer tener vínculos más estrechos. “¿Cómo alguien que no nació ni creció en la Argentina podría entender la inflación? ¿Por qué alguien querría ser parte de esa sociedad? Necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío”, consideró.

Bajo esa postura, la candidata a diputada insistió con que la Argentina debe “retornar a la normalidad”, y alegó: “Podríamos duplicar nuestra población; tenemos los recursos, tenemos el clima, tenemos todas las cosas que se estudian en la escuela primaria a los seis u ocho años”.

Repercusiones

Estos pasajes de la entrevista generaron fricciones, dado que la mayoría de los habitantes de las Islas Malvinas las llaman “Falkland Islands” y ven como una amenaza a la Argentina porque se consideran británicos. También fue estruendoso el año pasado el momento en que Milei dijo sentirse “identificado en términos históricos” con Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra.

Quien este fin de semana salió al cruce de Mondino fue el actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. “Entre la ignorancia y la vulneración de la Constitución Nacional, Milei quiere llevarnos hacia una política de entrega de Malvinas. Las declaraciones de Diana Mondino a The Telegraph lo confirman”, escribió el funcionario en su cuenta de X (antes Twitter).

Dijo también que es “inadmisible” esta “pretendida autodeterminación” que expresan los libertarios. “Implicaría poner bajo la decisión de los isleños el carácter argentino de esos territorios. Nuestra política de Estado y la posición de la comunidad internacional es clara al respecto en contra de tal pretensión”, expresó Carmona.

“El problema no se encuentra en el modelo de negociación que se propone, como pretenden Milei y Mondino, sino en la permanente negativa británica a negociar sobre la cuestión de soberanía”, indicó el secretario, quien refirió que las expresiones de ambos dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) son características de “gobiernos desmalvinizadores”, y acotó: “Su compromiso con la soberanía nacional es nulo y manifiesta su predisposición a violar la Constitución y el derecho internacional que asiste a la posición argentina”.

Asimismo, el funcionario hasta se comprometió a enviarle a Milei un texto de la Constitución a su despacho en el Congreso. “Tal vez su lectura le permita comprender las aberraciones en las que incurre junto a sus más próximos colaboradores cuando habla de Malvinas. Espero que su pasión ideológica por Thatcher no le impida, tras su lectura, comprender por qué las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”, cerró, con ironía.

Por su parte, el director del Museo Malvinas y excombatiente Edgardo Esteban se plegó a las críticas, y aseveró: “Qué fácil puede ser destruir este sentimiento y compromiso colectivo en favor de nuestras Malvinas. Debemos entender que la recuperación de nuestras islas es una cuestión de Estado y una causa nacional que no se negocia. Primero la soberanía de Malvinas”.

LA NACION