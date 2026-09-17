El Gobierno envió el proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas a la Cámara de Diputados

Dos semanas después del anuncio del Presidente por cadena nacional, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas. La iniciativa, que reavivó las tensiones con el Reino Unido, ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados para comenzar a ser tratada en las respectivas comisiones.

En concreto, la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo tiene por objeto endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales propios en el entorno de Malvinas de forma ilegítima y generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta. Asimismo, busca “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Así, establece un régimen sancionatorio a fines de “prevenir, sancionar y desalentar aquellas actividades que impliquen un aprovechamiento de los recursos naturales sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina”.

Como había anticipado LA NACION, la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.

El proyecto de ley contempla penas para compañías y personas jurídicas que van desde multas equivalentes a 4000 a 500.000 barriles de petróleo. También establece la cancelación o suspensión de las habilitaciones que el infractor tuviera vigentes ante autoridades argentinas. En los casos más graves, prevé una inhabilitación por un plazo de entre cinco y 20 años.

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