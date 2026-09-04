Milei anunció sanciones para petroleras en Malvinas, la creación de una base naval y un consejo de seguridad nacional

El presidente Javier Milei realizó este jueves una cadena nacional en la que se refirió a la coyuntura actual de las islas Malvinas. Rodeado de sus principales funcionarios, anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago, el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional e hizo un llamamiento a todo el arco político “sin distinción”.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto”, remarcó el primer mandatario al inicio de su alocución.

En su discurso pregrabado, que duró 15 minutos y fue emitido desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei sostuvo que “no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

El discurso completo de Javier Milei en cadena nacional sobre las islas Malvinas

Durante un pasaje en el que ahondó en el revisionismo histórico, el líder de La Libertad Avanza (LLA) rememoró: “En 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”.

Más adelante llegó el turno de un tópico históricamente sensible: la situación de los habitantes del archipiélago. “Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido”, subrayó Milei.

En palabras del mandatario, “la Argentina ha sostenido de manera permanente su reclamo de soberanía. Porque como dice la Constitución nacional en su primera cláusula transitoria: ‘La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes’”.

El mensaje presidencial se transmitió desde el Salón Blanco de la Casa Rosada

Como corolario de su introducción, el responsable del Ejecutivo definió: “Por ser parte integrante del territorio nacional, la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Tras ese pantallazo general, Milei segmentó los principales anuncios de su cadena nacional. En primer lugar anunció que ampliará recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Entre los principales objetivos de la misma destacó el incremento de las capacidades en telecomunicaciones. El Presidente resaltó que esta base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y potenciará el fortalecimiento de la proyección geopolítica del país en una región estratégica para el futuro de la Argentina.

Dicha decisión estaría impulsada a través de la firma de un DNU. “Porque la Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo”, teorizó el mandatario.

Malvinas: una causa que mancomuna el sentir nacional

En segundo orden, Milei indicó el envío al Congreso de un proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, normativa que aglutina tres objetivos basales. Por un lado, la modificación de la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra la empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo principal lineamiento será la definición de una política de Seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”. Dicha aplicación se basa en la implementación de “un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación”.

A partir de este anuncio, Milei subrayó que le exigirá al Parlamento el otorgamiento, al mencionado Consejo de Seguridad Nacional, “facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales que amenacen la seguridad nacional”. El Presidente recalcó que esta medida posee “carácter urgente”.

El proyecto Sea Lion

Durante su cadena nacional, el Presidente también se hizo lugar para denunciar el Sea Lion, un proyecto británico que avanza hacia la explotación de petróleo en territorio malvinense sin autorización del país. Operado por Navitas Petroleum -de origen israelí- y Rockhopper Exploration -compañía británica-, según Milei “tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore” en la zona circundante de las islas Malvinas “en algún momento de los próximos meses”.

En ese sentido, advirtió: “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.

“Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos. Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas”, alertó.

Sobre el propósito de neutralizar los avances de Navitas y Rockhopper en territorio argentino, Milei reveló que la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas.

Entre los componentes de dicha reglamentación, figuran: la instrucción al envío de la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones; la reglamentación del procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad; y la incorporación de las declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.

Al cierre de lo que fue su cuarta cadena nacional en lo que va del 2026, las expectativas que despertó el anuncio presidencial se tradujeron en una gran receptividad de la sociedad, ya que el discurso presidencial alcanzó picos de 29 puntos de rating.