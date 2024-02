El Gobierno expresó su preocupación por los detenidos en Jujuy que tuitearon sobre la mujer de Morales

escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el presidente Javier Milei expresó “su preocupación” en el marco de la detención de dos personas en Jujuy por replicar en redes sociales posteos en tono irónico sobre la supuesta infidelidad de la mujer del exgobernador Gerardo Morales. En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario habló de la “libertad de expresión” y reflexionó: “Apelamos a la razonabilidad”.

En las últimas horas, la Justicia jujeña ordenó liberar “de inmediato” a los dos hombres que llevaban 50 días presos acusados de haber posteado en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exmandatario provincial. Sin embargo, sigue vigente la orden de captura que cayó sobre la tercera imputada: una arquitecta de 42 años que habría reproducido el rumor en un grupo privado de WhatsApp.

Según corroboró este diario con el fiscal del caso, Walter Rondón, y con la propia acusada, Lucía González, la orden de detención contra ella la dictó el 26 de enero pasado el juez Pablo Pullen Llermanos, el mismo que mantuvo presos a Nahuel Morandini y Roque Villegas, y que hoy ordenó sus liberaciones.

La causa seguirá adelante con todos los imputados. Fue Snopek quien realizó la denuncia el pasado 4 de enero. Un día más tarde, fueron detenidos Morandini y Villegas. Los tres están acusados de lesiones psicológicas (a la mujer del exgobernador Morales) y afectación a la identidad de una menor (la hija de la pareja, de dos años) y podrían sufrir una pena de hasta 8 años de prisión.

De acuerdo a la imputación, Morandini publicó un tuit en el que puso en duda la fidelidad de Snopek. Además, se indicó que cuestionó su “dignidad” y la de su marido y así, siempre según la etapa de la investigación, “sembró el virus” que hizo que en las redes sociales se propagaran mensajes que sostienen falsamente que Morales podría no ser el padre biológico de la hija de dos años que tiene con su mujer.

El tuit publicado el 26 de diciembre último por Morandini dice: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis [una estafa en la que caen los turistas]. Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”. Según la fiscalía, ese día empezó un proceso de la viralización.

Otras definiciones del Gobierno

Adorni también hizo alusión al cruce entre el Gobierno y Chubut. El vocero calificó de “extorsión” la advertencia que hizo el gobernador Ignacio Torres acerca de que podría interrumpir el suministro de petróleo y gas al resto del país, a partir de este miércoles, en reclamo de fondos coparticipables a la Nación. ”Es algo contra todos los argentinos”, consideró.

“En contraposición al espíritu de libertad, el gobernador amenazó con cortar la provisión de combustible al total de los argentinos. No es una ataque al Gobierno nacional. Es evidente que [Torres] no tuvo tiempo de chequear su casilla de mail. Se le pidió la documentación requerida para lo que ellos habían solicitado [tal como dijo el ministro Francos]”, dijo el vocero presidencia. Y arremetió: “La Argentina no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos actúen en consecuencia”.

“Todo lo que es ley la Nación lo está transfiriendo. Lo que se deja son cuestiones discrecionales. En todo caso, acá hubo una ejecución del descuento que correspondía”, se explayó Adorni.

Respecto del recorte al Fondo de Fortalecimiento Fiscal que afecta al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el vocero presidencial indicó que el Gobierno decidió tomar esa medida que la gestión anterior lo había otorgado “de manera arbitral” tras un reclamo de la policía bonaerense. En 2023 se otorgaron 231 mil millones de pesos. “Acaba de dejar de existir”, dijo Adorni.

“El nombre del fondo habla por sí solo. Las provincias buscan el orden en sus cuentas a través de estos fondos y lo hicieron así durante muchos años”, agregó. Ahora, el gobierno de Kicillof recurrirá a la Justicia en queja por el decreto de Milei que dispuso la derogación de este fondo.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni afirmó que “sería ridículo que, a menos de cuatro meses de haberse consagrado Presidente de la Nación, se pretenda impulsar un juicio político”. Señaló que “el ajuste que le corresponde hacer a las provincias es mucho menor que el que hizo el Gobierno nacional”, y aseguró que “de ninguna manera esto puede generar un problema de gobernabilidad” porque “la Argentina está en un período de mucha más madurez que en otras épocas”.

“En línea con el plan motosierra y la eliminación de los privilegios de la política, a partir del 1° de marzo ningún funcionario que viaje con pasajes pagados por algún organismo público podrá acumular millas para consumir en viajes personales”, anunció Adorni. Según explicó, este beneficio significó que durante 2023 se hayan acreditado en Aerolíneas Argentinas 80 millones de millas que canjearon por 10.000 tickets de vuelo, “lo que representó un gasto de 2364 millones de pesos”.

