El Gobierno hace equilibrio en medio de la pelea comercial entre Estados Unidos y China

En medio de la feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China, el gobierno de Javier Milei hace por estas horas equilibrio entre su principal aliado geopolítico y uno de sus mejores socios comerciales.

La denuncia de una cooperativa eléctrica neuquina contra la embajada de Estados Unidos en el país, a la que acusó de amenazar con quitar las visas de sus gerentes por promover un acuerdo con el gigante de comunicaciones chino Huawei, fue respaldada anoche por un duro comunicado de la representación de China en el país. En silencio por este tema, el Gobierno renovó el swap de monedas con China (a pesar de que desde la administración Trump le recomendaron que no lo hiciera) y prepara el viaje de Karina Milei a China, varias veces postergado y que fuentes diplomáticas proyectan para “antes” de noviembre.

La Cooperativa CALF, la mayor distribuidora de energía eléctrica del sur argentino, denunció días atrás haber recibido presiones y amenazas de revocamiento de sus visas para ingresar a Estados Unidos por estar en negociaciones con Huawei, según publicó el diario Clarín, quien también confirmó la iniciativa de los Estados Unidos de boca del embajador en Buenos Aires, Peter Lamelas.

La empresa envió, según el diario nequino La Mañana, una nota de protesta a la Cancillería argentina para que intervenga y establezca los alcances de la amenaza. Según la publicación, intervino en las conversaciones Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos. Desde Calf también se habrían comunicado con Lamelas para que precise si las conversaciones tuvieron carácter oficial.

🇨🇳 Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos pic.twitter.com/ewuaK94Bp8 — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) August 6, 2026

“No hacemos comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas. Sin embargo, como ha enfatizado el secretario (Marco) Rubio, el ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas. Las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”, dijeron a LA NACION voceros de la embajada de Estados Unidos, en línea con lo respondido por Lamelas. El gobierno de Trump atribuye a Huawei íntimos lazos con el gobierno de Xi Jinping y la considera una “amenaza a la seguridad nacional”.

Duro comunicado de China

“Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país”, expresó en el comunicado la embajada china en el país que lidera el embajador Wang Wei.

En un tono inusualmente duro, calificó el hecho de “arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos”, y calificó a su rival geopolítico de “arrogante” e “hipócrita”. Desde la empresa china evitaron dar declaraciones a LA NACION, aunque allegados a la compañía deslizaron que las presiones de Lamelas “son una muestra de debilidad” de Estados Unidos, y que la respuesta de Wei “es inédita, y se dio porque la empresa neuquina habló”. Y agregaron: “En otras ocasiones, que también existieron, las empresas se quedaron calladas”.

Desde el Gobierno, en tanto, evitaron dar una postura sobre el entuerto, pero destacaron que los roces entre Wei y Lamelas “son parte del juego” entre las dos grandes potencias.

Javier y Karina Milei, en el balcón de la Casa Rosada, el 9 de julio pasado; la hermana del Presidente podría viajar a China en noviembre Fabián Marelli

De todos modos, la gestión libertaria oscila entre el alineamiento total con Trump y algunos gestos recientes hacia China, como la renovación del swap de monedas (anunciado anteayer por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, por un total de US$ 19.000 millones) y la aprobación, por medio del Rigi, del proyecto de la minera Liex en Catamarca. Y hay más: desde el Gobierno aseguran que, aunque no está confirmado, se estudia la invitación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que concrete su postergado viaje a China. Serían, en principio, tres ciudades de ese país, “antes de noviembre”, según voces con conocimiento de las negociaciones. “Estamos todavía en conversaciones con ellos en diferentes aspectos, tanto comerciales como financieros, y esas definiciones son las que van a marcar el momento de nuestra visita”, dijo el canciller Pablo Quirno el miércoles, en conferencia de prensa.

Concretar el viaje de Karina Milei es visto por China como un gesto trascendente, dado que ni ella ni el Presidente –que también prometió visitar China- pisaron el gigante asiático durante la gestión libertaria. Milei pasó, eso sí, de decir que no haría “negocios con comunistas” durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada, a definir a China como un “socio confiable”.