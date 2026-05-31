China le pide al Gobierno un trato igualitario con EE.UU. en el vínculo bilateral y “espera” la visita de Milei

La imagen, distribuida el martes por la Cancillería, mostró a un sonriente canciller Pablo Quirno junto a su par chino, Wang Yi, algo más serio y circunspecto. La reunión de cancilleres, llevada a cabo en los márgenes del encuentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, tuvo distintas interpretaciones, a juzgar por los comunicados posteriores. Con sus modos orientales, y después de dos años y medio de vínculo oscilante con la gestión libertaria, el gigante asiático se queja de su competidor, Estados Unidos, y le pide a la Argentina un trato igualitario.

Las diferencias de tono fueron notables. Mientras desde la Cancillería enfatizaron que el diálogo se centró sobre los “desafíos del sistema multilateral” y la necesidad de que la ONU “recupere capacidad de acción y relevancia”, la voz de Beijing sonó a advertencia contra la acción en Argentina de “agentes perturbadores” del vínculo bilateral. Fue clara la referencia a los Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump, el principal aliado del Presidente, sigue intentando frenar la expansión económica y política de China en el país y la región.

“Al destacar la fuerte complementariedad económica entre ambos países, Wang declaró que ambas partes deben seguir ampliando la cooperación práctica en diversos ámbitos. Wang instó a ambas partes a gestionar adecuadamente los factores perturbadores”, dice el comunicado publicado un día después de la reunión por la agencia estatal china Xinhua.

El siguiente párrafo es aún más concreto. “Al aclarar que China no busca una rivalidad geopolítica ni pide a otros países que elijan bando, afirmó que la cooperación entre China y Argentina no va dirigida contra ningún tercero, sino que refleja el beneficio recíproco y la colaboración de beneficio mutuo”, destacó el canciller chino, según el cable.

La referencia es más que concreta: el actual embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, dijo al defender de su pliego en el Senado, antes de llegar al país, que hablaría con funcionarios y gobernadores para limitar las inversiones chinas, sobre todo en lo relativo a las inversiones directas en obra pública. Varias de sus declaraciones posteriores contra China, incluida una reciente al diario salteño El Tribuno, en abril pasado, fueron respondidas por el embajador chino, Wang Wei, en línea con la postura de su cancillería.

En el marco de la Presidencia china del Consejo de Seguridad, me reuní con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, para darle continuidad a la conversación que mantuvimos en febrero pasado en Múnich.



Conversamos sobre los desafíos que… pic.twitter.com/oUMcypcRWc — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 27, 2026

Para el Gobierno, la nueva advertencia china supone un desafío mayúsculo: seguir sosteniendo el vínculo privilegiado con Estados Unidos sin afectar la relación con China, su segundo socio comercial después de Brasil, destino del 11 por ciento total de sus exportaciones según datos del Indec, aunque con un rojo en la balanza de cerca de US$8000 millones en 2025. Para China, según coincidieron en las últimas horas fuentes cercanas a su gobierno, diplomáticos de carrera y dirigentes de la oposición, la administración de Milei debería no dejarse presionar por Washington, y a la vez dar los pasos prometidos que aún no se dieron: esto es, la demorada visita del Presidente a China, varias veces anunciada pero, hasta el momento, nunca efectivizada.

La semana pasada, autoridades del CFI estuvieron en Shanghai para participar de la feria internacional de alimentos (Sial). Participó el gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, quien tiene en su provincia cuantiosas inversiones mineras de origen chino. Volvieron entusiasmados con el “pragmatismo” de China, su “vocación por los buenos vínculos” y su “paciencia”, aunque dos de los miembros de la delegación coincidieron en una sentencia: China “espera” la confirmación presidencial de su viaje a China, prometido en aquel programa de Susana Giménez en la que definió a China como “un socio comercial interesante”, lejos de aquellas sentencias de campaña, en las que Milei prometía “no comerciar ni hacer negocios con comunistas”.

Swap renovado

Por lo pronto, el Gobierno anunció días atrás que el swap de monedas con China –uno de los acuerdos que genera ruido en Washington– será renovado. “El swap de China tiene 17 años. Tiene un plazo de vencimiento de tres años, vence en agosto y estamos hablando con ellos para extenderlo igual que siempre. No hay plan de eliminarlo. Hay que renovar el acuerdo con los mismos términos y adivino que va a ser por los mismos tres años”, dijo hace diez días el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En el mismo sentido, Jalil afirmó a LA NACION que “tenemos inversores de muchos países, y entre ellos China, al que le exportamos el 80 por ciento de nuestro litio”. El mandatario catamarqueño destacó, a modo de autodefensa, la reciente visita de Donald Trump a China, y su reunión con el presidente Xi Jinping acompañado por una numerosa delegación de empresarios. Otros mandatarios siguieron el mismo camino y reactivaron obras, aunque a ritmo lento: el radical jujeño Carlos Sadir, que también auspicia inversiones chinas en un parque fotovoltaico, y el santacruceño Claudio Vidal, ansioso por reactivar a ritmo acelerado las obras de la represa Jorge Cepernic, una de las dos obras proyectadas (la otra es la denominada Néstor Kirchner) paralizadas desde la llegada de Milei al poder.

El exembajador en China Sabino Vaca Narvaja, quien formó parte de la delegación del CFI, asegura que el resto de los proyectos chinos en el país “están parados”, como la ampliación de la red de transmisión eléctrica AMBA I, gasoductos, centrales nucleares, acueductos, y obras como las del Belgrano Cargas.

En una visión algo diferente, el experto en comercio exterior Marcelo Elizondo asegura que “no se ven mayores cambios” en el vínculo bilateral. Destaca que “las exportaciones a China en el primer cuatrimestre subieron 78%”. Y asegura que no se han visto “mayores discriminaciones contra empresas chinas”, y dio como ejemplo el anuncio de instalación en Argentina del grupo Chery, dedicado a ensamblar y vender autos.

Desde el Gobierno evitaron dar mayores detalles sobre el encuentro entre Quirno y Wang Yi. Tampoco el embajador en China, Marcelo Suárez Salvia, quebró su habitual silencio mediático. El proyectado viaje de Milei a China −Milei prometió en aquella charla con Giménez concurrir a una reunión de la Celac, hace más de un año− quedó en veremos, al igual que la presencia de Karina Milei, que en noviembre pasado se bajó a último momento de la expo Shanghai, luego de anunciar su presencia allí.

“Ese es el anuncio que están esperando en China”, aseguran conocedores del vínculo bilateral, aunque por el momento Milei −que viajó quince veces a Estados Unidos durante su mandato− no da señales en ese sentido.