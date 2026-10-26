El Gobierno impulsa en el Senado el ascenso de un hermano del ministro de Justicia en la carrera diplomática

El Gobierno envió este lunes al Senado un paquete de ascensos diplomáticos, entre los que se destaca el pedido de promoción de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e hijo del camarista federal Carlos Mahiques.

El ascenso del hermano del ministro de Justicia está propuesto en el expediente 323/26 que el Poder Ejecutivo envió a primera hora de esta mañana a la Cámara alta, en el que se lo nomina para un ascenso a Categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.

El expediente deberá ser tratado por la Comisión de Acuerdos, pero antes deberá tomar estado parlamentario en una sesión, lo que podría ocurrir este jueves, ya que el oficialismo convocó a reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14.

En la actualidad, Esteban Mahiques tiene el cargo de diplomático de categoría D, consejero de embajada y cónsul general.

Al igual que su hermano, su carrera está relacionada con la conducción de la AFA que encarna Claudio “Chiqui” Tapia, ya que fue miembro del Tribunal de Disciplina del órgano rector del fútbol argentino. En ese momento, Esteban Mahiques también se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Ricardo Pristupluk

Con pasado en el partido Pro, Esteban Mahiques llegó al ministerio de Justicia para desempeñarse como titular de la unidad de jefe de asesores de su hermano.

Antes, durante la presidencia de Mauricio Macri fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, bajo la conducción de Claudio Avruj. También cuenta con otro antecedente como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, por la que tuvo un paso por el área de Atención a Víctimas.

Pero también tiene, según otras fuentes, vínculos con el kirchnerismo. Fue Cristina Fernández de Kirchner quien, como presidenta, lo designó en 2013 como vicepresidente primero de la Comisión de Cascos Blancos de la Cancillería. Ya para ese entonces era cónsul de tercera clase en el escalafón de la carrera diplomática.