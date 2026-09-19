El Gobierno intenta bajar el tono a los desmarques de Bullrich en una semana de tensión

En una semana marcada por los reclamos de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este sábado por la mañana e intentó despejar tensiones respecto del vínculo con la exministra de Seguridad. En diálogo con la prensa, se refirió al video que su excompañera en Pro publicó el viernes en sus redes sociales en el que se la ve cantar una canción de Lali Espósito, blanco de críticas del Presidente.

El jefe de Gabinete minimizó el impacto del spot en el que Bullrich tararea “No me importa”. “Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, dijo el funcionario respecto de ese posteo en medio de tensiones internas por la discusión del Presupuesto 2027 y las críticas de la senadora por los recortes en el área de Discapacidad.

Las declaraciones de Diego Santilli

Las declaraciones de Santilli van en línea con lo expresado el viernes por el presidente Javier Milei, quien consideró una “tontería mayúscula politizar el arte” al ser consultado sobre la publicación de Bullrich.

Tras la viralización del video, el jefe de Estado le restó trascendencia al asunto y reveló que incluso escuchó temas de la artista luego de los cruces públicos. “Para mí no representa ningún problema. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, sostuvo el mandatario en un mensaje leído por la periodista Marcia Frisciotti en televisión.

Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali en una semana tensa con el Gobierno

Por su parte, sobre los despidos recientes en la quinta presidencial, Santilli declaró: “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó”.

Ante la repregunta, remarcó que se trata de un cambio de gestión y desdramatizó la salida del personal. “Son decisiones políticas, decisiones sobre bajo quién está la órbita de la Quinta de Olivos”, afirmó.

Tal como informó LA NACION, la reorganización dispuesta por el Ejecutivo abarcó la desvinculación de al menos 12 empleados, entre ellos el intendente Osvaldo Javier Sosa, y el traspaso del control de la propiedad a la Casa Militar, conducida por el coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, a la órbita de la secretaria general Karina Milei.

Casa Militar estará encargada en su totalidad de las funciones en la Quinta de Olivos argentina.gob.ar

Según fuentes oficiales, la medida obedeció a la necesidad de endurecer los controles de seguridad tras detectarse presuntas “filtraciones” sobre las actividades privadas del Presidente.

De modo oficial y mediante un comunicado, el Gobierno justificó la reestructuración con la futura visita del Papa León XIV, que implicará el ingreso de personal ajeno a la residencia para tareas de acondicionamiento. A su vez, desde la Casa Rosada desmintieron categóricamente que la decisión guarde relación con los perros del jefe de Estado.

El reordenamiento derivó en el reclamo de los gremios estatales. Los referentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano y Rodolfo Aguiar, cuestionaron las cesantías al señalar que afectaron a personal de jardinería, cocina y administración sin previo aviso, y declararon el estado de alerta.

BULLRICH RECORTE

Esta mañana Santilli también se refirió a otros dichos de Bullrich cuando responsabilizó al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo por incluir las modificaciones sin previo aviso y manifestó su sorpresa al revelar que el asunto no fue tratado durante la reunión de la mesa política.

De acuerdo con la postura de la exministra de Seguridad, Caputo propuso, sin aviso, eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia y dar de baja la actualización mensual automática por IPC para los prestadores del área de discapacidad. “A mí no me tomen por tonta; si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”, reclamó la legisladora.

Ante estos reclamos, el jefe de Gabinete dijo: “Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa de trabajo hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes”.

El posteo de Bullrich con Lali

La publicación de la senadora fue grabada en su despacho del Congreso tras lograr aprobar cambios en la ley de Inocencia Fiscal. En la pieza de poco más de un minuto difundida en sus redes sociales, la legisladora aparece sentada en su escritorio, abre una aplicación en su tablet y busca el tema “No me importa” de Lali.

Bullrich sobre el recorte en discapacidad

Junto al video, escribió la frase: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”. Durante la grabación, la jefa del bloque libertario tararea la melodía mientras toma café y firma una carpeta que le entrega el prosecretario parlamentario Cristian Larsen. El corto reproduce el estribillo de la canción: “No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer, soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren. Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me pueden decir ya no me importan”.