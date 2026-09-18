Milei le dijo a una periodista que no tuvo “problema” con el video de Bullrich y elogió temas de Lali Espósito

El presidente Javier Milei le restó importancia este viernes al video que subió la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, con música de Lali Espósito, y sostuvo que es una “tontería mayúscula politizar el arte”.

Luego del provocador spot de Bullrich, con una canción de Lali Espósito de fondo, el mandatario respondió una consulta de una periodista de espectáculos y dijo que era una “estupidez mayúscula” que se “politizara el arte”.

Incluso reveló que escuchó temas de la joven artista. “Me gustaron”, manifestó, para sorpresa de los periodistas.

La palabra del Presidente fue leída en vivo por Marcia Frisciotti, alias ‘Pochi’, en Canal 13, después de una consulta sobre el video que Bullrich compartió más temprano en sus redes sociales.

“¿Y cuál sería el problema de que la escuche? Para mí no representa ningún problema. De hecho me parece una tontería mayúscula polemizar el arte. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", le dijo el jefe de Estado a Frisciotti.

Ante consultas de LA NACION, en la Casa Rosada confirmaron el intercambio.

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