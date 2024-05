El Gobierno condenó el asesinato del ciudadano argentino Lior Rudaeff secuestrado por Hamas

Escuchar

Tras confirmarse este martes la muerte del argentino Lior Rudaeff, incluido entre los rehenes llevados por Hamas a Gaza el 7 de octubre, el Gobierno lamentó el fallecimiento del hombre de 61 años asesinado el mismo día de su secuestro y volvió a condenar el accionar del grupo terrorista.

“El presidente Javier Milei envía sus condolencias a los familiares y amigos de Lior Rudaeff, ciudadano argentino asesinado por la organización terrorista Hamas”, señaló la Oficina del Presidente a través de un comunicado.

“El gobierno nacional destaca el valor, la valentía y el honor de Lior, quien estaba a cargo de la seguridad de su comunidad y murió defendiendo a su familia el pasado 7 de octubre. Al día de hoy, Hamas tiene secuestrado su cuerpo, impidiendo a su familia despedir sus restos”, advirtieron desde el Ejecutivo.

“Lamentablemente, el ataque sistemático y deliberado de los gobiernos anteriores hacia nuestras gloriosas Fuerzas Armadas dejó desamparados a los argentinos frente a las agresiones del terrorismo internacional”, remarcó el Ejecutivo. Y luego agregó: “Es una de las grandes prioridades de este Gobierno fortalecer las Fuerzas Armadas para que todos los argentinos caminen seguros por el mundo y que sepan que gozan del respaldo absoluto de este Gobierno”.

En tanto, desde la Casa Rosada aclararon que continuarán exigiendo por la pronta liberación de los rehenes al tiempo que señalaron que los ataques “no quedarán impunes”. Minutos antes, desde Cancillería habían difundido un comunicado en el que lamentaban el asesinato de Rudaeff y enviaron sus condolencias a la familia.

“La Cancillería argentina lamenta profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Lior Rudaeff a manos de Hamas, ocurrido el 7 de octubre pasado y confirmado hoy por autoridades israelíes”, señalaron desde la cartera que conduce Diana Mondino.

“El Ministerio extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos y reitera su enfática y firme condena al accionar terrorista de Hamas, del que han sido víctimas el señor Rudaeff y otros compatriotas”, se destacó en el comunicado. Asimismo, desde el Gobierno volvieron a reclamar por la liberación “con extrema urgencia” y “sin condiciones” de los rehenes argentinos en manos del grupo terrorista”.

El Foro de Familiares de Rehenes confirmó este martes que el argentino Lior Rudaeff, de 61 años, que estaba incluido entre los rehenes llevados por Hamas a Gaza el 7 de octubre, en realidad fue asesinado ese mismo día y su cuerpo fue trasladado al territorio palestino. Es el trigésimo segundo rehén confirmado muerto de los 132 que todavía están en Gaza.

A Rudaeff lo sobreviven su esposa, Yaffa, con quien estuvo casado durante 38 años, cuatro hijos (Noam, Nadav, Bar y Ben) y tres nietos (Tomer, Dagan y Shai). Nació en la Argentina y se mudó a Israel con su familia a los siete años, instalándose en el kibutz Nir Yitzchak. Rudaeff trabajó en agricultura y como camionero, y se ofreció como médico y conductor de ambulancia para el kibutz.

Fue miembro del equipo de seguridad de emergencia que luchó contra las decenas de terroristas que se infiltraron en el kibutz el 7 de octubre. Su esposa Yaffa permaneció en su refugio antiaéreo durante más de 14 horas y sobrevivió, y su hijo Ben escapó del festival Nova.

“Rudaeff, un hombre generoso y de gran corazón para todos los que lo rodean, se ofreció como voluntario durante 40 años como conductor de ambulancia en Eshkol [cerca de la frontera con Gaza]”, dijo el Foro de Familias de Rehenes. “En todas partes, siempre fue el primero en ofrecerse como voluntario y ayudar a todos. Argentino de corazón, un ávido ciclista y admirador de Shlomo Artzi”, indicaron.

Cuando sonaron las alarmas la mañana del sábado 7 de octubre, con el feroz ataque de Hamas, Lior Rudaeff salió a defender el kibutz Nir Yitzhak, donde vivía. Está situado a unos diez minutos de la Franja de Gaza, a tres kilómetros y 900 metros, precisamente. Él integraba con otros cuatro hombres el escuadrón de emergencia de esa comunidad.

Ahora se confirmó que tres de ellos fueron asesinados, incluido Lior. Tal Chaimi, de 41 años, y Oren Goldin, de 33, permanecen desaparecidos. “Desde entonces no se supo más nada. No hay indicios, no hay absolutamente nada”, dijo desde la Argentina a LA NACION en octubre pasado su primo hermano, Gustavo Rudaeff. Ese día, le mandó un mensaje que nunca le llegó. Fue la hermana de Lior quien más tarde le avisó: “Estamos en silencio, hay terroristas en el kibutz, después te contacto”.

