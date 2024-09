El Gobierno le pide a la Corte Penal Internacional la detención de Maduro y otros cabecillas del régimen de Venezuela

Escuchar

El Gobierno anunció este viernes que le solicitará al fiscal de la Corte Penal Internacional la detención del presidente Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen de Venezuela tras las elecciones irregulares de julio pasado que lo habilitaron a un tercer mandato y por posibles delitos de lesa humanidad.

“Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”, detalló en un comunicado la Cancillería a cargo de Diana Mondino.

La canciller Diana Mondino en Rotary Club Nicolás Suarez

El Gobierno presentará una nota a la Fiscalía el lunes próximo con evidencia recogida en el marco de las investigaciones de la CPI y los hechos ocurridos tras las elecciones. Los días posteriores a los comicios presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció a Maduro como ganador con un 52% de los votos y la oposición denunció fraude, se vieron protagonizados por incidentes a lo largo del país, donde miles de ciudadanos salieron a protestar y tuvieron enfrentamientos con la policía. Se registraron detenciones, heridos y muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció 3 muertos y 1581 detenciones arbitrarias en solo cuatro días de protestas. Ese número fue actualizado a 27 por el fiscal general del gobierno de Maduro.

Organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos de la región, incluido el argentino, denunciaron que las elecciones habían sido fraudulentas. Desde entonces, la relación entre la Argentina y Venezuela empeoró, especialmente tras diversos cruces entre el mandatario argentino y su par venezolano. En ese contexto fue que el país se reincorporó a la remisión sobre la situación de Venezuela, de la cual se había retirado en 2021 bajo la administración de Alberto Fernández, algo que la Cancillería argentina remarca en este nuevo comunicado donde pide la detención de Maduro.

En esa denuncia, donde el país reingresó ocho días antes de los comicios presidenciales en Venezuela, la Argentina pidió a la CPI que se investigue al régimen de Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos junto con otros países de la región . El pedido original, que tuvo origen en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, incluye a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Previo a esto, no había antecedentes de Estados que demandaran a otros por delitos de lesa humanidad. La decisión de este viernes de la Argentina se condice con la de la remisión que recientemente volvió a integrar.

EE.UU. confiscó el avión de Maduro en República Dominicana y lo trasladó a Florida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes 2 de septiembre la confiscación de un avión Dassault Falcon 900EX que, según el gobierno estadounidense, es propiedad de Nicolás Maduro y que también opera para otras personas vinculadas al mandatario en Venezuela. El avión fue incautado en la República Dominicana y transferido al Distrito Sur de Florida a pedido de Estados Unidos a raíz de “violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Se trata de una nueva escalada de Washington contra Caracas al cumplirse un mes de las elecciones presidenciales en las que Maduro se autoproclamó ganador por un tercer mandato, pese a haber obtenido menos votos que el frente opositor liderado por María Corina Machada y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

El comunicado completo de la Cancillería argentina

Como se señala en la nota del Gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención.

Se recuerda que el pasado 19 de julio la República Argentina se reincorporó a la remisión sobre la situación en la República Bolivariana efectuada en 2018, de la que se había retirado en 2021.”

