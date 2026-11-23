A través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de X del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno le solicitó información a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales le realizará el próximo jueves 10 de diciembre al líder guerrillero Mario Roberto Santucho y pidió que el acto no se lleve a cabo.

“La Subsecretaria de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, solicitó información a la UBA sobre la convocatoria a un homenaje a Mario Roberto Santucho”, se puede leer en el encabezado de la comunicación.

El comunicado compartido en la cuenta de X del ministerio de Capital Humano

“El pedido tiene como objetivo evitar la realización del acto convocado por la Facultad de Ciencias Sociales para el próximo 10 de diciembre, en homenaje a quien fuera líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”, manifestaron desde Capital Humano.

El sábado, la Facultad de Ciencias Sociales de la casa de estudios había reivindicado y declarado de “interés institucional” un homenaje que se hará al líder guerrillero Santucho el próximo jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la fecha que marcó el retorno de la democracia en el país.

Santucho fue uno de los principales líderes de la izquierda revolucionaria en las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina. Nacido en Santiago del Estero, en 1936, estudió ciencias económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó su militancia política. Fundó y fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el ERP, organización guerrillera que buscaba la toma del poder mediante la lucha armada, inspirada en la experiencia cubana. Tuvo un trágico final en julio de 1976, cuando la dictadura militar llevaba cuatro meses en el país, durante un operativo realizado por el Ejército en Villa Martelli.

Flyer del homenaje a Mario Santucho

El homenaje al conductor político y estratégico del PRT-ERP, al haberse cumplido 50 años de su muerte, es impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, que el sociólogo y docente Pablo Bonavena tiene a su cargo en esa sede académica.

Sobre las medidas adoptadas desde la Subsecretaria de Políticas Universitarias, el comunicado señala que “se remitió una nota al rector de la Universidad, Dr. Ricardo Jorge Gelpi, para exigir la adopción de las medidas administrativas necesarias a fin de impedir la realización del homenaje y la aplicación de las sanciones que correspondan a sus promotores. Asimismo, se solicitó un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la Universidad lleve adelante, mediante la comunicación enviada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano”.

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