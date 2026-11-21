Desde su debut, Masterchef Celebrity se convirtió en uno de los éxitos de 2026. De hecho, la emisión del día martes, potenciada por el alto encendido que le dejó el partido amistoso de Argentina, logró la audiencia más alta de esta temporada con un promedio de 15.8 puntos de rating, en la primera parte, y 12,9, en la segunda, con un share de 65,24%. Asimismo, la versión más joven del reality de cocina conducido por Vero Lozano viene liderando la franja desde su estreno.

Los pequeños cocineros ya tuvieron que preparar hamburguesas, pasta, cookies para Halloween, crepes y pechugas de pollo. Y a medida que avanza la competencia los desafíos se complican. Pero no todo es felicidad dentro del programa, ya que tal y como está establecido en el formato, cinco participantes ya abandonaron el reality.

Este viernes, la gala comenzó con un piso de 6,9 puntos liderando la franja. Bajo la atenta mirada de Ximena Sáenz, Ian Lucas y Germán Martitegui, los jóvenes participantes tuvieron que “pintar” una milanesa digna de ser considerada una obra de arte, presentándola finalmente en un cuadro que encontraron en sus estaciones. Para lograr una creación única, cada uno pudo elegir entre carne vacuna, pollo o cerdo, y sumar marinadas, especias, guarniciones pero con una sola exigencia: el plato tenía que llevar una “pincelada” de queso doble crema bien derretido.

Los participantes contaron con 45 minutos para crear la mejor milanesa del mundo, con tres minutos incluidos para ir al mercado por primera vez. Además, tuvieron la visita de Aliu Tokman y Andrés Simón que les dieron tipos para sus platos. Valentín y Dante, que ganaron las medallas de oro y plata, la semana pasada, hicieron uso de su beneficio y obtuvieron el asesoramiento de los influencers. A medida que fue creciendo la dificultad dentro de las preparaciones, el rating subió a los 7.6 puntos.

A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares: el primero en presentar su plato fue Dante, una milanesa de carne con puré, queso fundido, panceta y mostaza; mientras que Zoi cocinó una milanesa de cerdo con banana frita, choclo, salsa blanca y papas rústicas por la que fue felicitada. Luego llegó el turno de Camille y Teo, con una milanesa de pollo napolitana con ensalada y una milanesa con queso gratinado, tomate y bombas de queso, respectivamente.

Ringo presentó una milanesa de nalga con salsa cuatro quesos, cheddar y papas rústicas, mientras que Valentín preparó una milanesa cerdo napolitana con papas fritas y salsa de mostaza y miel. Por su parte, Renata cocinó una milanesa de nalga con queso fundido, papas pay y mayonesa, mientras que Tomás optó por milanesa gratinada con queso, papas y ensalada y Giuliette entregó una milanesa de peceto con queso fundido, panceta, papas rosti y salsa de mostaza.

Masterchef Junior lideró la franja con picos de 8.2 puntos, en la noche en la que Zoi ganó la medalla dorada por haber entregado el mejor plato de la jornada. “Nosotros estamos agradecidos porque sentimos que cocinan con mucho amor y le pusieron muchas ganas pero como saben esta es una competencia en la que tenemos que descubrir al mejor Masterchef Junior de Argentina”, adelantó Martitegui, antes de comunicar que Tomás era el eliminado.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Pasadas las 21 arrancó Es mi sueño, en la cuarta etapa, con un piso de 5,9 puntos. En esta instancia ya están establecidos todos los dúos de famosos con artistas amateurs y el jurado se tuvo que poner más estricto a la hora de los puntajes porque sólo ocho parejas serán parte del palco del Ópera. Esta noche se lució Viviana Saccone que se emocionó con la devolución de Abel Pintos que destacó su crecimiento como cantante.

El ciclo de Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 7 puntos. Detrás quedó LAM con 3,5 y Bendita con 3 puntos. Por su parte, pasadas las 22, BTV y Bienvenidos a ganar compitieron por el tercer lugar con un pico de 2,7 y 2,4, respectivamente. Más tarde, Mario Pergolini recibió a Nicki Nicole como invitada central. El late show de eltrece llegó a una marca máxima de 5,2 puntos, en un picante mano a mano entre la cantante y el conductor, mientras que Pasapalabra llegó a los 6 puntos.