La pelea de los primos Macri sumó un nuevo capítulo esta semana. El diputado Fernando de Andreis, secretario general de Pro y mano derecha de Mauricio Macri, desafió a Jorge Macri al plantear que aspira a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No descartó competir con el alcalde en 2027.

Inmediatamente, funcionarios de Jorge Macri salieron a bajarle el precio al anuncio, que consideraron una jugada del expresidente que no se traducirá en una candidatura concreta el año próximo. Pero no fueron los únicos en respaldar al alcalde: Cristian Ritondo, jefe de los diputados de Pro, también manifestó públicamente su apoyo al proyecto reeleccionista del jefe de gobierno.

Ocurre que De Andreis y Ritondo son los dos interlocutores de Pro en las negociaciones con La Libertad Avanza por un acuerdo electoral para 2027. Aunque mantienen un buen vínculo, en la interna macrista que se disputa en la Ciudad De Andreis juega a fondo con el exmandatario y Ritondo acompaña al exintendente de Vicente López, aunque sin alejarse del líder de Pro.

Fernando de Andreis, Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem, Cristian Ritondo y Diego Santilli en una reunión en la Casa Rosada Presidencia

El anuncio del alter ego de Mauricio Macri marcó un quiebre en los cortocircuitos entre los primos. Blanqueó lo que ya se rumoreaba en los pasillos del partido: el expresidente no necesariamente apoyará a su primo en su ambición reeleccionista y podría respaldar a otro candidato en los comicios porteños, bastión histórico de Pro.

“Si ve una oportunidad, va a jugar”

Varios colaboradores de Jorge Macri leyeron el anuncio de De Andreis como una jugada de Mauricio Macri para presionar a su primo “como parte de las negociaciones”, tanto entre ellos dos como con La Libertad Avanza.

En el macrismo advirtieron a LA NACION que se trata de una decisión de De Andreis y que el expresidente “hoy no está pensando en candidaturas”.

El secretario general de Pro decidirá si se postula a jefe de gobierno cuando esté definido el calendario electoral porteño; estiman que será aproximadamente en marzo de 2027. “Si ve una oportunidad, va a jugar. Y cree que va a haber oportunidad”, dijeron a LA NACION desde el entorno De Andreis.

Mauricio Macri y Fernando de Andreis en una reunión en Mar del Plata X - Fernando de Andreis

Hasta que la decisión no sea un hecho, no saldrá a caminar la Ciudad. Pero aprovechará este tiempo para mejorar su nivel de conocimiento frente al electorado porteño. Federico Aurelio, titular de la consultora Aresco, ubicó este dato en un 30%.

El mantenimiento de las PASO en la Capital le daría una herramienta valiosa a De Andreis para competir contra Jorge Macri; al menos así lo evalúan sus consejeros. Consideran que una primaria le serviría, incluso si pierde: quedaría posicionado rumbo a 2031.

De momento, se celebrarán las PASO porteñas. Los libertarios presionan para suspenderlas, pero en Uspallata, sede del gobierno de la Ciudad, no evalúan avanzar en esa dirección. Dicen que no cuentan con los votos suficientes en la Legislatura.

De Andreis, posible retador de Jorge Macri en 2027, fue su jefe de campaña en 2023, y más tarde integró su mesa chica. Dejó de asistir a mediados de 2025. Hasta ese momento, le prestaban una oficina en Uspallata. La derrota de Pro en las elecciones legislativas locales, celebradas en mayo, había comenzado a enfriar el vínculo entre los primos, y De Andreis decidió ser candidato a diputado.

Fernando de Andreis en campaña junto a Jorge Macri, en 2025 X (Jorge Macri)

“Le corresponde continuar en el cargo”

Ante las declaraciones de De Andreis, Ritondo dejó en claro que apoya a Jorge Macri en su camino a la reelección. Dijo que “está haciendo un gran trabajo” y que le “corresponde continuar en el cargo”.

No obstante, el titular de Pro bonaerense, quien mantiene diálogo permanente con Mauricio Macri, no dejó de elogiar a De Andreis: sostuvo que es un “amigo” y “un cuadro excelente”, y recordó los años que llevan compartidos en el partido.

Según explicaron a LA NACION fuentes cercanas a Ritondo, el diputado entiende que las diferencias deben resolverse puertas adentro y que es un error exponer los cortocircuitos entre los primos. Plantean que la disputa interna y el blanqueo de la ambición de De Andreis suma una debilidad en el marco de la negociación con La Libertad Avanza: si cuestionan a Jorge Macri desde adentro, ¿por qué no lo harían los libertarios?

Fulvio Pompeo, Jorge Macri, Christopher Landau, Cristian Ritondo y Gabriel Sánchez Zinny durante una gira por Washington GCBA

En el gobierno porteño valoran su respaldo a la gestión y a la reelección, dada su conducción en Diputados y su “territorialidad en la Ciudad”. Su apoyo adquiere especial relevancia en medio de las tensiones entre los primos.

Ritondo se sumó hace un año a la mesa chica de Jorge Macri, que hoy integran el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el operador judicial radical Daniel Angelici; y la jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez. Se reúnen todos los miércoles al mediodía para discutir cuestiones de índole estratégica.

El sector de Ritondo cuenta con representación en la Ciudad. Tiene dos legisladores (Rocío Figueroa e Ignacio Parera) y un jefe comunal (Maximiliano Mosquera, de la Comuna 9). A ellos se suman otros aliados porteños: Paola Michielotto, cuyo nombramiento al frente de Ente Único Regulador de los Servicios Públicos fue impulsado por Jorge Macri; Matías Pantanali, vicepresidente de la Corporación Buenos Aires Sur; y Roberto Quattromano, subsecretario de Articulación y Fortalecimiento Territorial, entre otros.

El jefe de los diputados de Pro, Cristian Ritondo, y el expresidente Mauricio Macri X - Cristian Ritondo

Pese a su colaboración con el jefe de gobierno, en el macrismo consideran a Ritondo un hombre “leal” al expresidente.