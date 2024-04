El Gobierno no está dispuesto a mediar en el conflicto salarial de los colectiveros y los camioneros

Escuchar

“A las trompadas, nada”. De modo tajante, el gobierno de Javier Milei insistió hoy en que no cederá a los reclamos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y del Sindicato de Camioneros, quienes amenazan con paros para las próximas horas si sus demandas salariales no son atendidas y el Gobierno no homologa los aumentos ya acordados con el sector empresario.

“En general no nos metemos en esos conflictos. Si quieren hacer paro, que lo hagan, el costo lo pagarán ellos con la gente”, afirmaron hoy altas fuentes de la Casa Rosada, dando por descontado que el Gobierno no dictará la conciliación obligatoria si es que los colectiveros de la UTA dispusieran un paro en la jornada de hoy. Una situación similar se vivió el 21 de febrero pasado con el paro de trenes de 24 horas, dispuesto por el gremio La Fraternidad, que se desarrolló sin intervención de la Secretaría de Trabajo.

“Si la medida de fuerza (de Camioneros) se lleva adelante, la consideraremos ilegítima. Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la ley. La gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley por más poderoso que se crea algún sindicalista”, señalaron desde la Secretaría de Trabajo, a cargo desde hace menos de un mes de Julio Cordero, un abogado laboralista vinculado al grupo Techint.

Julio Cordero, el secretario de Trabajo, no homologaría la paritaria de los camioneros y está dispuesto a ir a un conflicto con los Moyano Hernán Zenteno - LA NACION

En el Gobierno no respondieron aún públicamente sobre el dictado de conciliación obligatoria, en el caso de que las medidas de fuerza de los colectiveros de la UTA y los camioneros se hagan efectivas. La entidad que nuclea a los trabajadores de colectivos, subtes y trenes amenaza con paralizar el servicio desde este mismo lunes si no perciben los aumentos acordados. Los empresarios dicen no contar con los fondos que provee el Estado para hacer frente al pago de salarios.

“Ya tuvimos tres amenazas y un paro de la UTA. Nos parece calamitoso que sigan amenazando”, dijo hoy el portavoz presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria, en la Casa Rosada. El portavoz agregó que “el Gobierno ha cumplido con todos los pagos como corresponde” y que “es un tema entre las empresas y el gremio”, reafirmando que la intención de la gestión Milei es no involucrarse en ese debate, a pesar de que el sistema funciona a partir de los subsidios que otorga el Estado.

En relación a Hugo y Pablo Moyano, desde el Gobierno sugirieron fuera de micrófono que “están negociando otra cosa” porque “tienen mucho que explicar” en la Justicia, en relación a distintas causas que los involucran. “A Hugo (Moyano) le preocupa que su hijo vaya preso”, agregaron las fuentes, en relación-entre otras-a la causa en la que el hijo mayor del exlíder cegetista estuvo acusado de liderar una asociación ilícita que se beneficiaba de los negocios de la hinchada del Club Independiente. Fue sobreseído en octubre de 2022, pero en abril del año pasado volvió a ser denunciado por la dirigencia del club de Avellaneda por presunta “administración fraudulenta y lavado de activos”.

Desde la Secretaría de Transporte, señalada por la UTA por el incumplimiento de la paritaria, coincidieron en que no tienen “injerencia” en el conflicto, ya que no es “parte del acuerdo” entre el gremio y el sector empresarial.

Franco Mogetta, secretario de Transporte Gob. de Córdoba

“La Secretaría de Transporte hizo lo que le correspondía y concretó un reconocimiento de costos del sector, manteniendo diálogo con las cámaras”, sostuvieron cerca del secretario de Transporte, Franco Mogetta. Y agregaron que el Gobierno “se encuentra al día con el pago de todos los fondos previstos a las empresas los cuales se abonan, como siempre, en tiempo y forma”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado que, a pesar de que “las paritarias son libres”, no homologarán el acuerdo con Camioneros, por considerarlo excesivo. “Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por arriba de lo que se espera de inflación, bárbaro. Ahora, si me decís 15 puntos, esto no tiene ningún sentido”, dijo Caputo en declaraciones a TN, dejando en claro que, en este caso, no avalará el aumento pactado entre los Moyano y las tres federaciones empresarias del sector.