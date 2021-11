El Gobierno porteño acusó a Gabriela Cerruti de distorsionar los datos sobre la inseguridad en la Ciudad

El Gobierno porteño acusó a la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, de distorsionar los datos sobre la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Después de que la funcionaria sostuviese esta mañana que los delitos aumentaron en la Capital Federal pero no en la Provincia, el ministro Marcelo D’Alessandro la desmintió y dijo que la afirmación fue hecha “maliciosamente”.

“Todos los delitos en la Ciudad disminuyeron en los últimos años, producto de una política de estado seria y responsable. Sin relato. No sirven las afirmaciones falsas ni las excusas. Lo que la sociedad necesita es que se pongan a trabajar para que cada vecino pueda vivir en paz”, escribió en Twitter el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Y agregó: “Me sorprende que nuevamente distorsionen los datos y se usen maliciosamente a días de las elecciones, Cerruti: la tasa de homicidios en 2021 en la Ciudad es de 3 cada 100 mil habitantes, la más baja desde 1995″.

Más temprano, la candidata a diputada de Juntos por el Cambio (JxC) por la Ciudad, María Eugenia Vidal, también se expidió sobre los dichos de la portavoz al afirmar: “Me hubiera gustado que las primeras palabras del Gobierno fueran para la familia”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la exgobernadora bonaerense evaluó que durante la última semana, tras el crimen del kiosquero Roberto Sabo, solo fue testigo de “expresiones de justificación” y del “uso de estadísticas” por parte del oficialismo. “Dicen que esto pasa en todas partes del mundo, buscan culpables, pero no toman decisiones para que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires estén más protegidos. De eso no escuché nada”, lanzó.

A continuación, enfatizó que ”no se puede hablar de estadísticas ante muertes como estas” y luego reivindicó la gestión en materia de seguridad durante su mandato como gobernadora. “Del 2015 al 2019, con la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la Nación, la mía junto a Cristian Ritondo en la provincia, y con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la Ciudad, hubo políticas que sirvieron para que bajaran los asesinatos como estos. No lo digo yo, lo dice el Poder Judicial Bonaerense”, aseguró.

En contrapartida, rechazó la liberación en 2020 de “15 presos por día y el cierre de las escuelas durante un año y medio, dejando fuera de ella a 1,5 millones de chicos, para muchos de los cuales es ‘la escuela o la calle’” y siguió: “Tampoco vimos más operativos contra el narcotráfico, ni búnkers derribados decomisando droga. Y cuando no se persigue el narcotráfico hay más violencia, más delito y más robos”. De esta forma, acusó al Gobierno de “estar del lado de los delincuentes y no de las víctimas”.

Las declaraciones de Cerruti

Tanto D’Alessandro como Vidal cuestionaron a Cerruti a raíz de sus dichos de esta mañana, cuando en su conferencia de prensa semanal abordó el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y se refirió al asesinato del kiosquero.

Si bien la portavoz planteó en una primera instancia que no es momento de discutir estadísticas de inseguridad, porque “está fuera de foco de lo que la gente siente”, inmediatamente después deslizó una chicana a la gestión de Rodríguez Larreta: “Yo podría discutir y decir que la estadística de la inseguridad subió en la ciudad de Buenos Aires y en la Provincia no, pero nos parece que son datos estadísticos y que no le estamos hablando a la gente. Lo que se necesita es que haya más seguridad, más prevención y obviamente la Justicia tiene que actuar y debe haber un trabajo conjunto”. Asimismo, acusó a la oposición de hacer un uso político del crimen de Sabo.

“Nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia y del dolor de una familia”, sostuvo la funcionaria, molesta por el accionar de los dirigentes opositores que en estos últimos días le achacaron al Frente de Todos ineficacia para resolver la violencia y la liberación masiva de presos durante la pandemia.