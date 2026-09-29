El Gobierno presentó los fusiles comprados a Israel para reemplazar a los clásicos FAL

Con la presentación del primer lote de 250 fusiles ARAD-5 y ARAD-7 comprados por el gobierno argentino a Israel, las Fuerzas Armadas comenzarán a despedir progresivamente los clásicos fusiles FAL, el armamento por excelencia que las unidades del Ejército utilizaron en los últimos 70 años. También serán desprogramados los M-16, incorporados a partir de los años 90 en algunas unidades del Ejército, la Armada y fuerzas especiales.

“El ARAD representa un salto cualitativo en nuestro armamento individual”, dijo el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, al presentar el armamento que renueva el equipamiento militar, enj un acto realizado en el Regimiento de Infantería 1 Patricios.

La presentación de los fusiles ARAD-5 y ARAD-7 en el Regimiento de Infantería 1 Patricios Ministerio de Defensa

La compra del armamento militar se presentó en la misma jornada en que llegarán los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, con un sistema de armas que será provisto por Estados Unidos. Se trata del segundo lote de seis aeronaves, que aterrizarán en el Área Militar Río Cuarto, en una nueva muestra del alineamiento estratégico con el gobierno de Donald Trump en materia militar.

La adquisición del armamento israelí también refleja la buena sintonía del gobierno de Javier Milei con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quienes se vieron recientemente en Nueva York.

Reemplazo progresivo

La incorporación de los fusiles de origen israelí se produce luego de más de dos años de evaluación técnico-operacional, con participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en una operación que involucró al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según se informó, los nuevos sistemas comenzarán a reemplazar progresivamente a los FAL y M-16 actualmente en servicio, a través de la incorporación de una plataforma más moderna, ergonómica y modular, preparada para integrar ópticas y accesorios y adaptarse a distintos escenarios de empleo.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, en la presentación de la compra de fusiles de origen israelí para las Fuerzas Armadas Ministerio de Defensa

“No es habitual que una generación militar tenga el privilegio de vivir el cambio de su armamento individual”, destacó el ministro Presti. Además, sentenció: “Estamos comenzando a cerrar una etapa y a abrir otra. Los ARAD-5 y ARAD-7 van a acompañar durante muchos años al combatiente argentino”.

Según explican sitios especializados, como Pucará Defensa, el lote presentado en el regimiento militar forma parte de una primera compra de 1600 unidades, que comprende las variantes ARAD-5, calibre 5,56x45 mm, y ARAD-7, calibre 7,62x51 mm. También se incorporaron miras Meprolight M5 holográficas y de punto rojo, consideradas entre las más avanzadas del mercado militar.

Se estima que mientras los ARAD-5 serán destinados principalmente a la Armada, los ARAD-7 irán al Ejército y la Fuerza Aérea.

Ambas variedades fueron desarrolladas por Israel Weapon Industries (IWI) y Una de las principales diferencias entre ambos armamentos es el calibre. Mientras el ARAD-5 presenta municiones más livianas, lo que permite transportar mayor volumen de cartuchos, el ARAD-7 utiliza el mismo cartucho del FAL y tiene una mayor potencia de impacto.