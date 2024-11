El Gobierno rechaza el pedido de aumento que hizo Hugo Moyano y busca moderar las paritarias

En medio de la crisis interna por la renuncia de Pablo Moyano al triunvirato de mando de la CGT, la Federación Nacional de Camioneros, a cargo de Hugo Moyano, reabrió su paritaria con un pedido de aumento que encendió alarmas en el Gobierno. En la primera reunión formal con las tres cámaras empresarias del transporte de cargas, Moyano solicitió un bono de fin de año de $650.000 y una suba salarial de 5% mensual, por encima de las proyecciones inflacionarias que trazan en el Ministerio de Economía. Los empresarios rechazaron la demanda y se pasó a un cuarto intermedio para el martes próximo. En el medio, intervino el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la intención de moderar el reclamo salarial, según pudo averiguar LA NACION de fuentes al tanto de la negociación.

“Pretendemos un incremento acorde a la inflación real para los próximos tres meses”, plantearon los camioneros a través de una carta firmada por Jorge Taboada, un dirigente de Chubut que es mano derecha de Hugo Moyano en la Federación. De esta manera, presionan para obtener un aumento mensual por encima de las proyecciones inflacionarias que trazó el ministro de Economía, Luis Caputo. En el Gobierno pretenden que las subas no superen el 3% mensual.

“Nosotros no ponemos topes, las paritarias son libres. Solo pedimos responsabilidad a las partes para no generar un espiral de precios y salarios, pero no establecemos ningún tope”, explicaron a LA NACION cerca de Cordero. Las mismas fuentes agregaron: “Estamos todos tratando de acompañar un modelo que logra de verdad y de una vez la fuerte baja inflacionaria y finalmente la estabilidad total”. La Secretaría de Trabajo ya tuvo en abril una pelea con Moyano por la homologación de su acuerdo trimestral, que aquella vez también superaba las proyecciones inflacionarias.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, con los sindicalistas Jorge Sola (Seguros) y Carlos Pérez (Comercio) Hernan Zenteno - LA NACION

Además, la cúpula de los camioneros negocia con los empresarios hacer obligatorio el aporte adicional de $14.000 por trabajador que hacen los empresarios a la obra social de los camioneros, la viga maestra de los negocios del imperio moyanista desde hace por lo menos dos décadas. Las conversaciones se reanudarán esta semana, ya que el 1° de diciembre vence el último acuerdo salarial, que fue de 11% en tres cuotas para el trimestre septiembre-octubre-noviembre. Previamante a este pacto, también se había cerrado un trato trimestral (junio-julio-agosto), con aumentos del 5%, 4% y 3% para cada uno de esos meses, más una suma remunerativa para el último bimestre, que sirvió para compensar la caída del primer semestre.

La Federación de Camioneros, que reúne a los gremios del sector de todo el país y que es liderada desde 1992 por Hugo Moyano, mantiene así abierta la negociación las tres cámaras empresarias: Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl); Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac). El acuerdo salarial que se alance impactará en casi 200.000 choferes que están registrados bajo el convenio 40/89.

El futuro de Camioneros en la CGT

En paralelo a la paritaria, Hugo Moyano deberá definir si Camioneros continuará en la CGT tras la renuncia de Pablo Moyano al triunvirato de mando. Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y uno de los referentes de la CGT, dijo a LA NACION que el gremio mantendrá su lugar y que definirá en los proxímos días quién será su representante en el consejo directivo. “Hablé con Hugo casi 40 minutos y me dijo que van a seguir en la CGT”, aseguró Martínez, que organiza una reunión de la cúpula cegestista para esta semana. Podría sumarse a ese encuentro, que sería en la sede de la Uocra, a Hugo Moyano.

Hugo Moyano y Juan Carlos Schmid

El reemplazante de Pablo Moyano en la CGT podría ser Omar “Manguera” Pérez, un incondicional de Hugo desde la primera época y que está a cargo de la Secretaría de Políticas de Tranasporte del gremio, aunque también surgió la posibilidad de incorporar a Hugo Moyano (h.), abogado laboralista y de buen vínculo con el ala dialoguista de la central obrera.

La cúpula de la CGT, sin Pablo Moyano, se mostrará esta tarde con Axel Kicillof en la inauguración de un sanatorio de UPCN, en la localidad de Zárate. De esta manera, Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN, será el impulsor de otro gesto de este sector sindical hacia el gobernador en su pelea interna por el control del peronismo con Cristina Kirchner.

LA NACION