Una vecina le pidió a Mauricio Macri que “acompañe a Milei” y respondió que el Presidente “se tiene que dejar”

En medio de una visita de campaña, Mauricio Macri, junto con la principal candidata de Propuesta Republicana (Pro) para la Ciudad, Silvia Lospennato, ingresaron a una panadería en Villa Pueyrredón y conversaron con los empleados sobre la actualidad del comercio y los precios. En este contexto, al expresidente le pidieron que “acompañe” al presidente Javier Milei, a lo que respondió que lo está intentando.

“Mauricio, acompáñelo a Milei, a ver si salimos de esta”, le exigió una vecina de la ciudad de Buenos Aires que estaba en la panadería. Por su parte, Macri respondió: “Lo estoy intentando, se tiene que dejar acompañar”.

En tanto, Macri le consultó a la panadera cómo se encuentra el mercado gastronómico: “¿Cómo viene la venta? ¿También te está pegando? Todos acá [en el barrio] me vienen dando un panorama terrible“. La empleada le respondió que el nivel de comercio está “muy tranquilo” y señaló que a partir del lunes, cuando el gobierno nacional levantó el cepo cambiario, se reflejaron varios aumentos. “Los huevos pasaron de valer 55 mil pesos por cajón a 75 mil”.

El expresidente, sorprendido, añadió: “Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas″. Además, Lospennato sumó: “Es increíble”.

Macri afirmó en reiteradas ocasiones que el Pro, además de respaldar al gobierno nacional legislativamente, busca el apoyo mutuo con el oficialismo. Sin embargo, una semana atrás, declaró que al presidente Milei “no lo cuida” su entorno más cercano, en relación al denominado “triángulo de hierro”, conformado por su hermana, Karina Milei, y su asesor, Santiago Caputo.

El episodio de Macri en la panadería: “¿Dónde está ese coquito?"

En medio de la visita, el expresidente pasó al otro lado del mostrador y, mientras saludaba a los trabajadores de la panadería, pidió que le conviden alguno de los productos de su mercadería. “¿Dónde está ese coquito?“, preguntó, a la vez que expresó: ”Por suerte no trabajo acá, porque sería un gordo imposible. Es irresistible, te comés todo. Yo quiero probar un poquito".

Acto seguido, Macri probó uno de los coquitos que le invitaron y lo definió como “cosa seria”. “La verdad que es un supercoquito, es tremendo. Pruébenlo”, mientras que Lospennato calificó al presidente del Pro como “muy dulcero”.

