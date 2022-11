El Gobierno respondió el reclamo de Cristina Kirchner por gendarmes en el conurbano: “Tienen que ser pedidos por los gobiernos provinciales”

escuchar

Después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamara reforzar la seguridad en el conurbano bonaerense con la Gendarmería Nacional, durante su última aparición pública en el Estadio Único de La Plata colmado por sus seguidores más fieles, desde el Gobierno le respondieron y pusieron énfasis en el gobernador Axel Kicillof. “Las fuerzas federales tienen que ser pedidas por los gobiernos provinciales”, aseveró este jueves por la mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su tradicional conferencia de cada semana.

En su acto en la capital de la Provincia, Cristina Kirchner dijo no entender por qué no se desplegaban “miles de gendarmes en el conurbano”, como se hizo cuando ella estaba frente al Ejecutivo -según planteó- en vez de tenerlos en la Patagonia “nadie sabe haciendo qué”, en el marco del conflicto con las comunidades mapuches.

Hoy, Cerruti contó que el Presidente se reunió con el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, al regresar del G20 en Bali, Indonesia, pero intentó minimizar la injerencia en esa charla que tuvo el pedido de la vicepresidenta.

“El Presidente se reunió con sus ministros desde que llegó, sobre todo con los que no habían viajado con él, para ponerse al día y poder avanzar con todos los temas de gestión en cada una las áreas. En ese marco se reunió también por su puesto con el ministro Aníbal Fernández. La seguridad no solo en provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, es una preocupación constante del gobierno nacional”, sostuvo la portavoz.

Y fue en ese momento en que puntualizó que si se pretende incrementar la injerencia de las brigadas conducidas por Aníbal Fernández en territorio bonaerense, la demanda tiene que provenir de Kicillof. “Las Fuerzas Federales tienen que ser pedidas por los gobiernos de cada provincia. No es una decisión del gobierno nacional. Tiene que ver con la estrategia de cada gobierno provincial, qué es lo que pide y acuerda con el gobierno nacional. Así estamos en Rosario, Río Negro y diferentes lugares donde los gobiernos han pedido asistencia especial del gobierno federal”, indicó Cerruti.

Sin embargo -y en medio de las profundas diferencias que hay entre el titular de Seguridad de la Nación y su par bonaerense, Sergio Berni-, la vocera refirió: “Por supuesto que si hay el mismo pedido de la Provincia el ministro Fernández lo analizará”.

En tanto, el ministro de Seguridad ya se había mostrado disconforme con los dichos de la vicepresidenta y había asegurado que en la Patagonia el operativo de las fuerzas que comanda está “pensado y diagramado”.

La salud del Presidente

Por otra parte, la portavoz se refirió a la salud del presidente Alberto Fernández tras la gastritis erosiva que pasó en Bali y negó que haya suspendido una actividad ayer en Corrientes por algún motivo médico.

“[Fernández] se encuentra en perfecto estado de salud. Necesitaba unos días de reposo. Hizo reposo desde el sábado hasta el martes y el martes se reincorporó a sus tareas. No haber ido a Corrientes no tiene que ver con su estado de salud, no estaba en agenda. Hubo una invitación de último momento y por eso no concurrió”, afirmó luego de los vaivenes sobre si el primer mandatario iba a estar o no en esa provincia para la cumbre de gobernadores del Norte grande, una actividad a la que finalmente no asistió.

“[Fernández] está pleno en sus actividades, desde el martes a primera hora estamos trabajando; hoy aquí, mañana además en la inauguración de centros de primera infancia”, indicó la vocera, que de todas formas no quiso detallar si el Presidente es “un paciente obediente” o no. “Esa pregunta tienen que hacérsela a su médico de la unidad presidencial, yo soy su vocera”, sostuvo.

Un momento más tarde volvió a aclarar que Fernández está “en excelente estado de salud” y hasta remarcó que se encuentra “en el mismo estado” que tenía antes de ser internado en Indonesia cuando se descompensó durante el G20. “Yo me remito a los partes médicos. Cuando haya algo que informar lo va a informar la Unidad Médica Presidencial. El Presidente está trabajando”, insistió.

Calmar las aguas

Mientras, buscó restarle relevancia al comentario vertido desde el Twitter oficial de Madres de Plaza de Mayo, donde mostraron disconformidad con el mensaje de Fernández para despedir a Hebe de Bonafini por su muerte el pasado domingo. “Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable”, escribió el jefe de Estado y desde la organización de derechos humanos fueron tajantes. “Señor presidente, no se perdió nada. El legado de las Madres vive en el pueblo”, le dijeron. No obstante, según Cerruti, Fernández “no sufrió ningún rechazo”.

En el mismo tono, la vocera negó fricciones con el gobierno de México por la falta de apoyo para que Cecilia Todesca fuera presidenta del BID. Luego de que Fernández suspendiera un viaje a ese país, Cerruti se encargó de decir que el Presidente tiene una “excelente relación” con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

LA NACION