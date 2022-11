La reacción de Aníbal Fernández tras el acto de Cristina Kirchner en La Plata: “Lo que dice no es verdad”

escuchar

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación y uno de los miembros del Gabinete que más defiende la gestión del Presidente, se refirió hoy a los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien ayer en el Día de la Militancia, en un acto que la tuvo como única oradora, habló sobre la inseguridad en el país, entre otras cuestiones, y criticó sin dar nombres las acciones al respecto.

“No comparto lo que dice ella. Nosotros tenemos 2.780.400 de kilómetros cuadrados que están pensados. Estas fuerzas, estas cuatro, no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo. Entonces, lo que dice Cristina no es verdad”, afirmó en diálogo con radio Mitre.

Fernández reaccionó de esta forma después de que Cristina Kirchner afirmase, entre otras cosas, que faltan gendarmes en el Conurbano por estar desplegados de manera innecesaria en la Patagonia.

Tras ello, volvió a referirse al tema en Radio 10 y manifestó respecto de la necesidad de regenerar la imagen de las fuerzas de seguridad planteada por la exmandataria: “Esa es una de las diferencias que tengo porque ella dice en un momento que las fuerzas se conducen solas y que nadie lleva adelante una estrategia. Yo no coincido. En las cuatro federales que me tocan, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las decisiones las tomo yo y las ejecutan profesionales, que son los policías. Nosotros no tenemos esa visión”.

A continuación, sostuvo que se siente “muy tranquilo” con su labor al frente del Ministerio de Seguridad y recordó: “Lo que estamos haciendo lo hice con Néstor Kirchner y con ella (...) Fui el único que fue dos veces jefe de Gabinete de Ministros de Cristina”.

Con relación al pedido de la vicepresidenta de “terminar con el debate berreta” entre la mano dura y el garantismo, opinó: “Coincido 100%. Nosotros, en los 14 meses en los que estamos -me hago cargo de esos 14 meses-, no hemos tenido una sola denuncia por violencia institucional. Y en cuanto al garantismo -lo que se quiere insinuar como que uno deja pasar determinadas cosas-, nosotros no tenemos esa visión. No hace mucho tiempo, estando Juanchi Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo, quisieron meterse al ministerio y así como los sacamos fueron derecho a la oficina de narcotráfico detenidos. No tenemos esa visión y si hay que actuar, se actúa”.

Fuera de los puntos ríspidos, Fernández dijo que evaluó el discurso de Cristina Kirchner de manera positiva. “A mí me gustó y me parece que se plantearon cosas importantes. Yo nunca he ocultado tampoco el amor y el cariño que sienta con Cristina, pero eso tampoco significa que dia ‘amén’ a todo”, expresó.

Por último, indicó respecto de la convocatoria al diálogo con la oposición propuesta ayer por la exmandataria: “Yo creo que no va a encontrar a nadie que quiera sentarse a esa mesa a debatir nada, porque las experiencias nos muestran que las discusiones se dan para sacar ventaja y para hacer lo imposible para demostrar que el otro es más malo que yo”.

El reclamo de Cristina Kirchner a las fuerzas de seguridad

Cristina Kirchner sorprendió anoche al plantear que “la democracia tiene una deuda en materia de seguridad” y que “ningún partido político pudo solucionar” ese problema. Además, advirtió que “el debate no debe ser berreta ni hablar solamente sobre la mano dura”.

“El acuerdo debe ser que las fuerzas de seguridad respondan realmente a las autoridades civiles”, dijo. E insistió: “Las fuerzas de seguridad son una parte de la solución, pero también del problema si no se subordinan al poder civil”.

En un reclamo al Gobierno del que es parte, pidió que los gendarmes vuelvan al Conurbano, como durante su gestión. Dijo que no se entiende qué están haciendo en la Patagonia.

LA NACION