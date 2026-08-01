El Gobierno sobrecarga de proyectos el Congreso y complica la conversación con los aliados

En su afán por retomar el control de la agenda política diaria, el gobierno de Javier Milei saturó el Congreso de proyectos de ley, en un momento en que el Palacio Legislativo no muestra la celeridad que supo tener en el verano de las sesiones extraordinarias y entra, poco a poco, en modo electoral 2027.

Al igual que desde que arrancó la gestión, el Senado es todavía la cámara más complicada, donde se acumulan iniciativas que todavía no lograron convertirse en ley. “En Diputados estamos más adelantados”, admiten fuentes del oficialismo.

Los ministros públicamente muestran optimismo, pero la sobreexpectativa en el Congreso se topa con la necesidad de ir a negociar con los gobernadores aliados no solo una ley, sino varias, y al mismo tiempo evitar que se desordene la conversación y que los proyectos se encaminen.

En Balcarce 50, distintas terminales políticas consultadas por LA NACION admiten que la charla deberá entablarse para una serie de iniciativas a la vez. Los mandatarios aliados esperan, claro, con su lista de pedidos para el toma y daca, sobre todo cuando ellos mismos también comienzan a jugarse la reelección.

En un intento de establecer un orden entre la veintena de proyectos que remitió al Congreso, el Gobierno tiene fijadas prioridades.

Altas fuentes de Balcarce 50 afirman que en Diputados lo más importante será la reforma de la carta orgánica del Banco Central, sobre la que el presidente Javier Milei está encima; e Inocencia Fiscal II.

En el Senado, la Casa Rosada buscará primordialmente votos para Zonas Frías (que llegó desde Diputados aprobada) y la reforma electoral.

Javier Milei anunció el proyecto de reforma del BCRA por cadena nacional Presidencia

Además de estas cuatro prioridades, en el Congreso se suman otros proyectos de alto peso: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada o ley de tierras que, entre polémicas y todavía con cambios en discusión, está previsto que llegue a recinto del Senado el 6 de agosto; el Súper RIGI, que está en esa misma cámara en comisión pero sin tratamiento; los complementos del BCRA (es decir, el shutdown y las reformas en el mercado de capitales y el de seguros, que todavía no fueron remitidos a Diputados); y el Presupuesto 2027, que ingresará en septiembre.

“Vamos a empezar por Banco Central e Inocencia Fiscal”, confirmaron a LA NACION dos altas fuentes libertarias respecto de los movimientos en Diputados. En esa cámara, más amigable para el oficialismo en este momento, dicen tener en claro que “lo mejor” es avanzar de una a dos leyes por vez.

El martes La Libertad Avanza (LLA) pondrá primera. En Diputados hay reunión de presidentes de bloque, con Gabriel Bornoroni a la cabeza, junto a los de bancadas aliadas. Martín Menem podría darse una vuelta. También se montará una conferencia de prensa en el Senado, con Patricia Bullrich al mando.

Ese mismo día, en Casa Rosada está fijada una nueva reunión de mesa política, comandada por la secretaria general, Karina Milei. En esos mítines prima el debate sobre cómo hacer andar los intereses del Gobierno en el Congreso. A esta hora, fuentes del Ejecutivo admiten que el ida y vuelta con los socios se va a librar en múltiples bandas a la vez.

La última reunión de mesa política en la Casa Rosada Presidencia

Según un importante funcionario de LLA, en la negociación venidera con los aliados se pondrán sobre la mesa “un poco de todos” los proyectos que el oficialismo quiere aprobar. Desde otro despacho de la Casa Rosada hablaron en sintonía: “Se pueden discutir las cosas en paralelo”.

En la vereda de enfrente, los gobernadores ya empiezan a pensar en renovar sus mandatos. Para eso necesitan mostrar gestión, por ende, precisan fondos para desplegar obras y actividad en campaña. Pedirán lo suyo. “La coparticipación acumulada hasta acá sigue mal”, es la frase que llega incluso de provincias aliadas.

Según la consultora Politikon Chaco, el acumulado del año de las transferencias automáticas sigue en rojo: llega a -1,3% por la caída en enero, febrero, marzo, abril y junio; y pese al repunte en mayo y julio.

Transferencias automáticas a #provincias



📈En julio repuntaron 7,5% real i.a, apoyado en la buena dinámica del imp. a las Ganancias.



📉Sin embargo, el acumulado del año sigue mostrando bajas, que llega al -1,3%, producto del débil desempeño en cinco de los siete meses del 2026 pic.twitter.com/d7LxQ500V8 — Politikon Chaco (@politikon_chaco) July 31, 2026

Aquellos que libran la estrategia política de la Rosada reparan en que la nueva etapa legislativa estará influida por los acuerdos electorales. “Cuando se ajuste la letra chica y se defina cómo va a jugar LLA en cada distrito, se va a aclarar el panorama respecto de quiénes te acompañan y quiénes no en lo que hay que votar en el Congreso”, analizan, pese a la abundancia de proyectos.

Entre los temas en danza, hay uno que claramente dependerá de eso: la reforma política, estrechamente vinculada a cómo se arme el mapa de alianzas para 2027. Así lo entienden tanto el Gobierno -que desea de sobremanera anular las PASO- como sus socios.

Diego Santilli con gobernadores aliados el día de su jura como jefe de Gabinete

Sin embargo, todavía esa discusión sigue verde, sin definiciones, dicen los que saben. En Balcarce 50 recogen de las conversaciones informales con los socios que el texto original sí o sí tendrá cambios. “Mucho no avanzó, se profundizará en estos meses que vienen”, comentan voces al tanto.

En el Gobierno, bien en voz baja, no son pocos los que afirman que a veces prima el “vamos viendo”. Los aliados también perciben esa tesitura. “No conversan nada, esa es la dinámica. Mandan todo y después ven qué logran que salga y qué no”, describen desde una provincia por estas horas.

En Balcarce 50 intentan no desesperar. Un leal al jefe de Gabinete asegura, a pesar de la multiplicidad de puntas abiertas en el Congreso: “Hay que tenerle fe al Colo”.