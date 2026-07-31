Santilli cruzó a Villarruel tras sus dichos sobre Milei: “Que dé un paso al costado”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió este viernes a los dichos de Victoria Villarruel sobre Javier Milei. La vicepresidenta había asegurado que el Presidente tiene “persecuciones imaginarias”, que sufre una “locura galopante” y dijo tener una “genuina preocupación por su estado”.

Ante estas palabras, el funcionario del gabinete libertario calificó las críticas de la titular del Senado como “un disparate”. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó al respecto, durante una entrevista en Radio Mitre.

El tweet de Villarruel donde habla de "persecuciones imaginarias"

Las publicaciones de la vicepresidenta fueron en respuesta a un mensaje difundido en redes sociales por la diputada Lilia Lemoine, que el propio Presidente reposteó en su cuenta oficial. En ese texto, la legisladora sostenía que la titular de la Cámara alta y la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano mantienen vínculos con el peronismo y actuaron como “cómplices para intentar hacerle juicio político” al mandatario.

Ante esta situación, Villarruel dijo que ese posteo constituía una “locura galopante” replicada por el jefe de Estado y consideró: “Parece contagioso el delirio”.

Uno de los tuits de Victoria Villarruel sobre Javier Milei

En su mensaje, Lemoine también cuestionó la postura de la titular del Senado respecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y sus contactos con Claudio “Chiqui” Tapia. Además, la legisladora comparó la relación entre Villarruel y Pagano con la de “Rusia e Irán”, al afirmar que “fingen ser enemigas, pero son socias contra Occidente”.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, respondió al respecto la titular del Senado.

Los anuncios económicos del Gobierno

Más allá de la interna oficialista, Santilli se refirió a las iniciativas del Gobierno en materia económica y remarcó la necesidad de implementar un “grillete fiscal” para prohibir la emisión monetaria destinada a “financiar el déficit”.

Santilli argumentó los motivos por los que el Gobierno busca llevar a cabo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central Presidencia

“El único objetivo debe ser preservar el valor de la moneda”, sostuvo el funcionario tras la cadena nacional de Milei y aseguró que la inflación acumulada desde la salida de la convertibilidad alcanza el 169.000%.

Además, explicó que la reforma del Banco Central que busca la Casa Rosada es para garantizar la independencia del ente, tras estimar en US$10.000 millones las pérdidas ocasionadas por la modificación de su Carta Orgánica en 2012.

Luego el jefe de Gabinete se refirió al shutdown del Congreso que quiere implementar el Gobierno, se refirió a lo que pasará con sectores clave como educación, salud, fuerzas armadas y jubilaciones, que quedarán excluidos de los límites de este eventual cierre, y en ese marco indicó que el Poder Ejecutivo mantiene conversaciones con los gobernadores para lograr el respaldo necesario.

Finalmente, se refirió a la noticia sobre el cierre del Coro de Niños (que será reemplazado por otra estructura): “Hay que hacer que continúe, pero de otra manera, porque legalmente no podés tener a menores cobrando del Estado. En principio, no es el concepto ponerle un fin”.

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