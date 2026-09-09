El Gobierno trabaja en la letra chica del proyecto Malvinas y ya diseña la estrategia para defenderlo en Diputados

El proyecto de ley que el presidente Javier Milei anunció en la cadena nacional por Malvinas el jueves pasado todavía no está terminado, según pudo confirmar LA NACION de distintas fuentes que conocen el devenir del Ejecutivo.

En la Casa Rosada confirmaron que hay cuatro áreas del Gobierno afectadas a la producción del texto, con el asesor presidencial Santiago Caputo -que no tiene nombramiento formal- a la cabeza de la coordinación.

Los principales abocados en la puesta a punto son el asesor Caputo, ideólogo del endurecimiento de la postura del Gobierno sobre la soberanía de las islas, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, que responde al estratega.

María Ibarzábal y Santiago Caputo en la salida de la Casa Rosada Santiago Filipuzzi

A la Legal y Técnica se suman otros tres sectores: la Cancillería de Pablo Quirno y el Ministerio de Defensa, de Carlos Presti; como así también la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Fuentes del oficialismo aseguraron que para ultimar la normativa que se remitirá al Congreso se le dará intervención a la SIDE, que ya elaboró documentos sobre la actividad ilegal que se desarrolla en Mar Argentino.

El Presidente anunció las medidas el jueves pasado, hace casi una semana, subido al fragor por las advertencias de su par estadounidense, Donald Trump, a Reino Unido; aunque basado en un informe preexistente de inteligencia respecto de los movimientos de las empresas extranjeras en el Atlántico Sur.

Javier Milei flanqueado por Presti y Quirno Fabián Marelli

Para evitar mencionar que el proyecto de ley recién comenzó a gestarse después de los anuncios -tildados de “oportunistas” por la oposición más dura-, voces del Gobierno justificaron el retraso en que la iniciativa es abordada por “muchas áreas” a la vez. Otras admitieron que la Casa Rosada busca prolongar la centralidad que logró Milei, por lo que plantearon que el alargue de los tiempos respondió a mantener el impacto de esta retórica a lo largo de los días, en un asunto de altísima sensibilidad para los argentinos.

“La semana próxima se envía”, afirmaron voces oficiales ante la consulta de LA NACION respecto de cuándo arribará la iniciativa al Congreso. “Están a mil”, acotaron desde Balcarce 50 sobre el ritmo frenético que lleva la confección del texto prometido hace seis días, pero que todavía no llegó incluso ni a despachos de los más encumbrados del Ejecutivo.

De acuerdo a lo que aseguraron altas fuentes del Gobierno, la iniciativa contiene un articulado sustancial. Ahonda, dicen, sobre el endurecimiento de las sanciones para las actividades ilícitas en el entorno de Malvinas. Además, pide al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, que también fue anunciado por Milei en el mensaje oficial. Asimismo, suma otras ramas de negocios (además de las hidrocarburíferas) como plausibles de ser penadas si operan en suelo en disputa. LA NACION ya contó que la pesca es una de las vertientes que podrían incorporarse.

Está definido que el proyecto ingresará por Diputados. Por tanto, ya hay danza de nombres de los posibles candidatos a defender la iniciativa en la Cámara baja y en los medios. Pica en punta en Diputados el exministro de Defensa Luis Petri, que perdió posiciones tras salir del Ejecutivo e intenta retomar sus pasos con esta cuestión que es de su métier.

Aparecen también el tucumano Federico Pelli, con pasado en el Ejército; los fueguinos Santiago Pauli y Miguel Rodríguez; Nicolás Mayoraz, de los más experimentados del bloque; y Guillermo Montenegro, también relacionado al estudio de temas de defensa. En los próximos días terminarán de ungir a algunos de ellos.

Fuentes autorizadas confirmaron a LA NACION que diputados y senadores libertarios están convocados el lunes a las 15 a la Casa Rosada para escuchar a Milei. Sin embargo, funcionarios que conocen el temario que abordará el Presidente dicen que se expedirá sobre economía. Después está prevista una cena en el local partidario que LLA tiene en San Telmo.

El exministro de Defensa Luis Petri aparece como uno de los diputados que defenderá el proyecto X

El viaje a Tierra del Fuego

Más allá de que el Gobierno ya monitoreaba a las compañías que operan en Malvinas, de que había presentado quejas diplomáticas y de que trabajaba en este aspecto de antemano, el contexto internacional tras los dichos de Trump creó un ambiente ideal para un reposicionamiento político de Milei, a través de la retórica épica que se plasmó en la cadena nacional.

Así se aceleraron una batería de medidas, como las sanciones que ya dispuso el Presidente a 60 compañías y accionistas (en dos tandas: una de 45 y otra de 15), este proyecto de ley en que trabajan a contrarreloj y la finalización de la base naval en Tierra del Fuego.

Centrado en su afán de mantener el envión mediático que consiguió tras meses de letargo por ruidos en la economía de bolsillo y problemas con sus iniciativas en el Congreso, el Gobierno ya anunció que Quirno y Presti viajarán el viernes a Tierra del Fuego para dar mayores precisiones sobre la construcción de la base naval.

Dicen que en la gobernación de Tierra del Fuego se enteraron por los medios que Quirno y Presti desembarcarían en la provincia. Parece que nadie les había avisado.

El gobernador opositor Gustavo Melella se encargó el mismo jueves de apoyar el llamado a la unión por Malvinas, de respaldar el anuncio sobre la base y pedir la “participación efectiva” de Tierra del Fuego en las decisiones que se tomen respecto a las islas y el Atlántico Sur.

Gustavo Melella, a la derecha, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof; el intendente de Río Grande, Martín Pérez; y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, este año en el homenaje a los caídos en Malvinas en Ushuaia

Milei en la cadena nacional confirmó que dispondrá partidas para la finalización de la base que fue anunciada en 2022, pero que registró magros avances. Según fuentes al tanto, el proyecto tendrá diferencias con el que ideó el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana.