El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política con la mira en las reformas para este semestre

La mesa política se reúne otra vez en la Casa Rosada con la mira en las reformas que el Gobierno busca avanzar en el segundo semestre. Entre ellas está la electoral, en la que se busca eliminar las PASO, y también las de carácter económico, entre las que está la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sobre este último punto, el propio presidente Javier Milei abordó la charla con su Gabinete en pleno, el pasado jueves, y este lunes, frente a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA).

Ese proyecto, sin fecha aún exacta de presentación, se espera que esté terminado para las próximas semanas.

Por otro lado, el oficialismo busca destrabar la reforma electoral, con la que apunta, entre otros puntos, fundamentalmente, a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Este martes asisten a la mesa liderada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo en el área, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El encuentro se da por segunda vez con la nueva conformación interna, en la que salió eyectado Manuel Adorni, que antes encabezaba las reuniones al ser ministro coordinador, en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado por la justicia federal. Y fue reemplazado por Santilli.

La crisis alrededor del caso Adorni, pareció licuar durante varias semanas la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que a través de un decreto que salió publicado este lunes en el Boletín Oficial, se avanzó sobre un área dominada hasta ahora por el asesor: la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que está bajo el mando de alguien puesto por Caputo, que es Darío Genua.

Tal como contó Carlos Pagni en LN+, lo que hizo la decisión es sacarle áreas a ese hombre de Caputo y ponerlas bajo la dependencia de Santilli. Esas áreas son Arsat, que es la empresa que controla un tendido de fibra óptica, y el Correo Argentino.

A partir de ahora, esas áreas quedarán bajo la órbita de Gustavo Coria, de las filas de Santilli, más cercano a la secretaria general de Presidencia.

El cambio que “oxigenó” y el debate que viene

A poco más de dos semanas de la salida de Adorni, en el Gobierno reconocen que se “oxigenó” la gestión y se “dio una vuelta de página” rumbo a lo que viene, que es fundamentalmente de carácter legislativo.

“El gran debate público del Gobierno se va a dar en el Parlamento”, sintetizan desde el corazón del oficialismo. “Los cambios se tienen que dar allí”, agregan en línea con lo que buscan ser: “el Gobierno más reformista de la historia”. Esa es también la línea que se busca dejar bien claro en materia de comunicación: que los cambios que se tienen que dar, deben ser desde el Poder Legislativo.

Con el cambio de Santilli por Adorni creen que se dio “la primera vuelta de página en lo político y reactivó la agenda”, según definen en Balcarce 50. “Reactivamos la gestión en la opinión pública y en los medios”. El alivio es extendido en las filas libertarias.

En esa reactivación y los cambios que se buscan en el Congreso tiene un rol clave la búsqueda de avanzar con el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que fue el tema de la última reunión de Gabinete y del encuentro de este lunes en el que el mandatario se dirigió a los legisladores de su espacio.

En tanto que Santilli, que viene de haber reestablecido desde el Ministerio de Interior las relaciones con los gobernadores desde su ingreso en el Gabinete, lleva adelante las conversaciones para avanzar con la reforma electoral.

Sobre ese último punto, en el que el apoyo de los mandatarios provinciales es central para la aprobación en el Congreso, de cara a eliminar las PASO, en la Casa Rosada sugieren que el Presidente le da tanta importancia al respaldo en temas económicos como políticos, en una sutil advertencia para los gobernadores aliados que suelen acompañar al oficialismo en el Congreso.