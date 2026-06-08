El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política y Milei participa de otro homenaje al rebe de Lubavitch

En el inicio de una semana sin reuniones de gabinete previstas, la mesa política del Gobierno está en agenda para el jueves. Ministros y funcionarios se verán las caras luego del gesto de rebeldía de Patricia Bullrich en el Senado, y con otras dos grietas sin cerrar, como el conflicto entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem (sobrevoló la última reunión de la mesa, el 26 del mes pasado) y la situación judicial que enfrenta el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por el otro.

El presidente Javier Milei, en tanto, participará este lunes y martes de distintos eventos y reuniones, varias de ellas vinculadas con figuras religiosas judías y del Estado de Israel.

La mesa política concretará el primer encuentro de la primera línea del Gobierno, desde que Bullrich planteara públicamente su rechazo al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el propio Presidente por ser cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon. Ningún ministro se expidió hasta el momento sobre el contrapunto, que el Gobierno intentó cerrar con una foto y reunión entre Karina Milei y Bullrich, el miércoles en Casa Rosada. Al día siguiente, el Senado aprobó entre otros el pliego de Michelli, con la abstención de Bullrich, interpretado como un gesto de conciliación y el inicio de una tregua por Balcarce 50.

Javier Milei en el Palacio Libertad Rodrigo Néspolo - LA NACION

En la reunión de mesa política también estará el jefe de gabinete Manuel Adorni, quien podría presentar esta semana su declaración jurada de bienes luego de semanas de promesas incumplidas. Declaración que la propia Bullrich le pidió presentar a principios del mes pasado, desatando otra crisis en el seno del Gobierno.

La agenda de hoy

Este lunes, el Presidente participará por la noche en el Palacio Libertad de un tributo al Rebe de Lubavitch, del que también estarán el rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Argentina, y Iosef Ohana, joven israelí que permaneció más de dos años secuestrado por el grupo fundamentalista Hamas, que lo capturó en el festival de música Nova, el 7 de octubre de 2023. Estará también Avi Ohana, padre de Iosef, uno de los protagonistas de las protestas por la liberación de los rehenes en Israel. Ambos serán recibidos por el Presidente el martes, en Casa Rosada, a las 10 de la mañana.

En el caso del homenaje al Rebe, el Presidente suele visitar la tumba del rabino, fallecido en 1994, en Queens, barrio de New York. Durante su última visita, en marzo pasado, se conoció la presencia, integrando la delegación oficial, de Bettina Angeletti, esposa del jefe de gabinete Adorni, una foto que dio inicio a la investigación judicial en torno a su presunto enriquecimiento ilícito.

La agenda presidencial para los próximos días incluirá, el mismo martes, la recepción de cartas credenciales de embajadores extranjeros, y la despedida de la delegación argentina que participará de los Juegos Macabeos mundiales, entre el 30 de junio al 14 de julio en Israel, evento considerado de interés nacional vía resolución de la secretaría general, a fines de abril pasado.