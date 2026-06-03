En medio de la interna, Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei

La senadora Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunieron hoy en medio de la fuerte interna que protagonizan dentro del Gobierno.

Bullrich se reunió con la hermana del Presidente luego de que manifestara públicamente su rechazo al retiro del pliego como jueza de la abogada María Verónica Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, posteó la exministra de Seguridad en su cuenta de X. El encuentro se realizó en el despacho de Karina Milei en la Casa Rosada.

El tuit de Bullrich

El pasado lunes Bullrich anunció que ejercería su “derecho a la objeción de conciencia” y que votaría en contra del retiro del pliego de la candidata a vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de la Plata. La objeción que le podría costar la postulación a Michelli, y que había firmado Milei a mediados de marzo, es ser la cuñada del periodista que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich sostuvo que “conoce y respeta” la facultad constitucional del presidente Javier Milei, pero que consideraba que “expresar sus principios” era parte de su responsabilidad como dirigente e integrante del espacio.

Sus declaraciones desataron un escándalo dentro del Gobierno y, desde el lunes, el bloque oficialista quedó en estado de deliberación. Un día después, la senadora le ofreció su renuncia como titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, el mandatario le habría restado importancia al ofrecimiento y le habría dicho que seguiría en el puesto.

La candidata María Verónica Michelli Comunicación Senado

Así lo confirmó la senadora durante su paso por la provincia de Mendoza durante un congreso internacional de ciberseguridad.

“No es una interna, lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar. Hablé con el Presidente, le conté mi objeción, me explicó su posición en una reunión privada y no voy a darla a conocer. Cuando uno es una persona de bien y tiene que dar una posición distinta a la del Presidente, pone su renuncia a disposición, pero el Presidente siguió la conversación, sin darle importancia a esa aseveración”, indicó.

No es la primera vez que Bullrich es hace declaraciones que sacuden al oficialismo. Semanas atrás, la legisladora había cuestionado la demora de Adorni en presentar la declaración jurada mientras es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, lo que generó el malestar de Karina Milei. El año pasado, pidió correr a José Luis Espert de la campaña bonaerense luego de las denuncias en torno a su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, condenado por lavado y fraude en Estados Unidos.

Patricia Bullrich junto a Karina y Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

Tal como publicó LA NACION, los gestos de rebeldía de Bullrich podrían costarle mucho más. Según distintos sectores de La Libertad Avanza, la senadora no es la primera opción de Karina Milei para acompañar al Presidente en la fórmula para conseguir su reelección ni tampoco para intentar ganar la ciudad de Buenos Aires.

Aun así, la exministra considera que conserva una porción de los votantes del antikirchnerismo que toman como prioridad los asuntos institucionales o las sospechas de corrupción. Aunque aspira a ocupar un lugar relevante en 2027, en la intimidad afirmó que está cada vez más cómoda en el Senado, donde se mantiene en contacto permanente con gobernadores y aliados.