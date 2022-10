El gremio docente anunció un paro en las escuelas porteñas para el próximo lunes: “¡Basta de hostigamiento!”

escuchar

Bajo la consigna “¡Basta de hostigamiento para los docentxs!”, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires anunció hoy un paro en las escuelas porteñas para el próximo lunes 31 de octubre. La convocatoria, según precisaron, se da en rechazo de “la baja del presupuesto educativo” y en reclamo de “la titularización de todos los docentes interinos y contratados”.

“Le decimos a [Horacio Rodríguez] Larreta: basta de abusos, basta de hostigamiento y basta de maltrato a la comunidad educativa. Por esto, convocamos a un #ParoDocente el lunes 31″, indicó el gremio docente a través de las redes sociales.

Le decimos a Larreta y Acuña: ¡Basta de hostigar a lxs docentes!



Este lunes 31 de octubre #ParoDocente. pic.twitter.com/4ObHEItKRX — UTE (@utectera) October 26, 2022

Entre los enumerados por UTE, se encuentra “la defensa de las capacitaciones en servicio y los Espacios para la Mejora Institucional (EMI)”, el respeto por la “jornada laboral de lunes a viernes” y un pedido por mayor “acceso a la salud”.

“Contra el hostigamiento a la docencia y en defensa de nuestros derechos, el lunes paramos”, expresó en su cuenta de Twitter la secretaria general de UTE, Angélica Graciano.

Y agregó: “Quieren mostrarse como que disciplinan al sector docente. El sábado no trabajamos, el sábado no nos prestamos para que se muestren duros y le compitan a Patricia Bullrich, el sábado no vamos a ningún lado, nos quedamos donde nos queremos quedar porque el sábado es nuestro”.

No toleraremos más abusos, hostigamientos y maltratos a la comunidad educativa.



El lunes 31 #ParoDocente para ponerle un freno a Larreta y Acuña. pic.twitter.com/jX4BQpAgYC — Angélica Graciano (@angegraciano) October 26, 2022

Ayer, el gremio docente se movilizó a las puertas del Ministerio de Educación porteño para exigir “la titularización de todos los docentes interinos y contratados no contemplados por la ley”.

“Pese a que las puertas del ministerio del ‘diálogo’ estaban cerradas, reclamamos por la titularización de los docentes interinos y contratados de la Ciudad. Exigimos que Larreta y Acuña escuchen el justo reclamos de los trabajadores de la educación”, indicó UTE en la red social.

