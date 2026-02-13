El impacto en las relaciones vigentes: despidos, vacaciones, enfermedades y accidentes

El proyecto de reforma laboral que aprobó el Senado y pasó a la Cámara de Diputados introduce cambios que impactan en el día a día de los trabajadores.

La primera pregunta es si, de aprobarse, la reforma alcanzará a las relaciones laborales preexistentes o solo a aquellas que nazcan después de su sanción. La mayoría de los especialistas en derecho laboral consultados por LA NACION creen que no hay margen de duda: la reforma afectará a todo el universo de trabajadores, a los contratados antes de la reforma y a aquellos que empiecen a trabajar después.

“En la historia laboral argentina, la única ley que se aplicó a relaciones laborales posteriores a la entrada en vigencia fue la 25.013″, recuerda un abogado con paso por el Gobierno, en referencia a la reforma laboral sancionada durante el menemismo. Pero esa ley incluía una cláusula que precisaba que algunos artículos serían aplicados solo a los contratos de trabajo posteriores a su sanción.

Si bien el proyecto aprobado por el Senado define algunas cuestiones que llevaron a fallos contradictorios entre los distintos tribunales, los especialistas advierten que la nueva redacción motivará muchos cuestionamientos en la Justicia laboral, sobre todo, en los aspectos relativos a las dinámicas de trabajo.

Los principales cambios