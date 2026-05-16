El fuerte ajuste de Caputo complicó los acuerdos de Diego Santilli con los gobernadores

CÓRDOBA.- La última semana, los gobernadores dialoguistas decidieron ayudar, una vez más, a los libertarios en el Congreso y no acompañar el intento de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo hicieron a pocas horas de que, con una decisión administrativa, las partidas presupuestarias para provincias tuvieran un recorte significativo. Los mandatarios dicen que fue un “gesto” orientado a no “dinamitar puentes” con la Casa Rosada. El nuevo ajuste tomó de sorpresa, por su envergadura, incluso a Diego Santilli, ministro del Interior, quien se encarga de las negociaciones políticas con los mandatarios provinciales.

Con la decisión administrativa 20/2026, que lleva las firmas de Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo y fue publicada el lunes 11 en el Boletín Oficial, hubo recortes en programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales. Solo en “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones. Su principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”, es decir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que está previsto en la ley de coparticipación.

Son las partidas que la actual gestión, igual que todas las anteriores, distribuye entre sus aliados. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre las provincias a las que el Ejecutivo destinó ATN fueron: Misiones, Mendoza, Corrientes, Neuquén, Salta, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Santa Fe. El total de fondos repartidos fue de $121.000 millones.

En diferentes momentos, los legisladores de estos distritos colaboraron con los intereses parlamentarios del oficialismo nacional.

El ajuste del gasto afectó la caja de las provincias Presidencia

El ajuste resuelto por la Casa Rosada afecta directamente ese fondo, que se genera con aportes de la coparticipación, y del que se distribuyeron 35,5%, según datos de Politikon Chaco. Aunque el monto está 14 puntos porcentuales más arriba que en el mismo período del 2025, el recorte impacta en una herramienta clave de las negociaciones políticas que lleva adelante Santilli.

Ya había empezado una ronda de reuniones de cara a la reforma electoral y, en esos encuentros, volvió a escuchar los reclamos por obras y recursos. Y ratificó que se cumpliría lo acordado. A los días, llegó el ajuste resuelto por Economía que, en magnitud, superó lo esperado.

Suponiendo que la Nación mantenga el ritmo de distribución de ATN del primer cuatrimestre, con el recorte en marcha, habría recursos para cuatro meses más. Sino, para llegar a fin de año, deberían ser $10.000 millones mensuales. El Fondo de ATN seguirá recibiendo el 1% de la coparticipación, pero la autorización de uso está restringida por la decisión administrativa.

En caso de que no haya otra medida que amplíe la partida, el año terminará -como es habitual desde hace varias administraciones- con la Nación quedándose con los recursos remanentes. Por caso, en el 2025 quedaron en manos de la Nación $740.536 millones, puesto que se ejecutó 21,9% (en el 2024 se repartió 7,3% y en el 2023, 77,6%).

Reclamos

“Apoyar la interpelación de Adorni era ir directo contra Milei -reflexiona ante LA NACION un gobernador norteño-. La crisis la tienen y no tiene sentido darles letra para que nos culpen a nosotros. Que se sigan tirando entre ellos”. El que habla tiene diálogo permanente con Santilli y está entre los que no deja de pedir por infraestructura.

Diego Santilli, en la Casa Rosada Santiago Filipuzzi

El último ajuste presupuestario alcanza también a obras públicas en las provincias. Por ejemplo, el recorte para la Dirección Nacional de Vialidad fue de $97.104 millones. Además, el Ejecutivo podó $5.303 millones en el área de Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y $4.396 millones, en Apoyo para el Desarrollo de Obra Pública. También se recortaron $27.931 millones en Infraestructura Hidráulica. A su vez, el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud perdió $25.000 millones.

La caída por nueve meses consecutivos de la recaudación nacional empujó a Luis Caputo a tener que podar transferencias para no renunciar al eje del discurso de Milei en torno al equilibrio fiscal. El ajuste más grande está directamente asociado a la relación financiera con provincias.

En ese contexto, Santilli intentó contener a algunos mandatarios que perdieron financiamiento de obras y les prometió que el recorte “se compensará” con otras fuentes de recursos. Planteó que hizo las gestiones ante Economía para que no se frenen los giros de fondos.

Entre los aliados, por ejemplo, Entre Ríos registró una quita de $4.713 millones para el sistema de agua potable en Concordia; Chubut, de $4.121 millones para el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia, y Catamarca, de parte de lo destinado a la ruta nacional 38, en un tramo que comparte con Tucumán.

Al menos cuatro mandatarios consultados por este diario, consensuaron en que, antes de plantear críticas airadas, dejarán pasar unas semanas más para ver cómo evoluciona no solo la crisis desatada por la situación de Adorni, sino también para evaluar la actividad económica de este mes, con su consecuente impacto en la recaudación.

No hablan de tiempos, pero es probable que sea hasta después del Mundial, convencidos de que esos 45 días significan una suerte de “recreo” en la atención de los ciudadanos en general.