El incómodo momento entre José Luis Espert y Romina Del Plá

El candidato a diputado bonaerense por Avanza Libertad, José Luis Espert, protagonizó un tenso momento con la candidata del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Romina Del Plá, cuando ella se negó a saludarlo en el piso de A24 como una respuesta al trato que el liberal tuvo hacia Nicolás del Caño en el debate televisivo en TN.

El cruce ocurrió durante el programa RM de Romina Manguel. Finalizada la entrevista con Espert, ingresó Del Plá a la mesa para comenzar su reportaje. Sin embargo, cuando la conductora dijo: “Se saludan, ¿no?”. La dirigente de la izquierda se negó, y explicó: “Trató muy mal a mi compañero Nicolás Del Caño e hizo un video muy desagradable, así que la verdad que no”.

De todos modos, Espert puso la mano como para saludarla, pero ella lo esquivó. “La educación ante todo, Romina”, lanzó el economista mientras dejaba el piso, y ella arremetió: “Insultó a medio mundo y dice ‘la educación ante todo’. Después del debate, hizo un video en el que agarró un caño y le empezó a pegar. Soy una persona muy educada, pero no se lo puedo permitir”, dijo. Y agregó: “No le pidió disculpas a Nicolás después de haberle gritado en el debate ‘internate’ y el video es muy desagradable. Soy una persona muy respetuosa, pero maltrató mucho al compañero que encabeza la lista”.

Según Del Plá, saludarlo significaría “agraviar” a Del Caño. “Cuando le pida disculpas, lo saludaré cuando corresponda o cuando nos crucemos en los pasillos del Congreso, que seguramente nos vamos a cruzar”.

Luego del debate entre candidatos de la provincia de Buenos Aires, el aspirante de Avanza Libertad publicó un video con una irónica interpretación de un cruce que protagonizó con su par del Frente de Izquierda-Unidad. “Debate con... Nicolás Del Caño”, comenzó el liberal, quien se grabó con un caño entre sus manos, ante las risas de personas detrás de cámara. Para subir la tensión, cerró el video dándole cachetazos al caño.

Espert: “Estoy a favor de que el empleado público que labura esté muy bien pago”

José Luis Espert dijo que "la Argentina ya colapsó, está muerta y reventada" Coloquio IDEA

En la entrevista con A24, Espert dijo que el país “viene barranca abajo”. Para él, “hay un sistema de ganadores y perdedores”, y opinó que la clase política, el sindicalismo, parte del empresariado argentino y un sector de la sociedad son parte del “problema sistémico” que afecta a la Nación. “Hay mafias viviendo de este país en decadencia. El sistema te trata de matar políticamente”.

“Yo no pinto un escenario de colapso, la Argentina ya colapsó, está muerta y reventada. La mitad de la población es pobre”, dijo el economista. Y añadió: “Es un país que tiene todo para venderle al mundo y llenarse de dólares, pero vive endeudado”.

Según sostuvo el liberal, “un millón de tipos ingresaron, dentro del kirchnerismo, a la función pública solo para militar”. Y en relación a esto, lanzó: “Hay ocupas del Estado que están solo para militar, que son una estafa para el buen empleado público y para el laburante que paga impuestos para mantener gente. [Ese dinero] lo deberían haber sacado Cristina y Néstor de su bolsillo”.

De esta manera, aclaró que no tiene “nada contra el empleo público”, y subrayó: “Es tan meritorio como el laburo privado, pero que laburen, no los chantas, ñoquis o los que están en una superestructura del Estado montada solamente para militar al partido de turno”. Entonces, concluyó su idea: “Estoy a favor de que el empleado público que labura esté muy bien pago. Esto no es una casa de brujas”.

En otro tramo de la entrevista, dijo que “hay que internar a todos” los que están impulsando el control de precios. “Dan aire para que después explote la inflación”, dijo. E insistió: “Adentro de la grieta, venden pescado podrido”.

De igual manera, criticó a quienes dicen que es funcional al kirchnerismo, y los tildó de “imbéciles y de mala leche”. Así, proyectó que aspiran a obtener un millón de votos el 14 de noviembre, es decir, el doble de lo que obtuvo en las PASO.