Debate provincia de Buenos Aires, en vivo: hora, cómo ver online y los candidatos que participan

Bienvenidos al minuto a minuto del Debate de la provincia de Buenos Aires en TN. La cobertura de la previa, el detrás de escena y los cruces. ¿A qué hora empieza? Habrá previa desde las 20, pero el debate comienza a las 22, en el programa A dos voces (TN). ¿Quiénes participan? Están invitados Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda Unidad), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Vamos con vos) y Cynthia Hotton (Frente Más Valores). ¿Cuáles son los ejes temáticos? Son tres grandes temas: Calidad Institucional, Seguridad y Justicia; Economía, educación y trabajo; Política sanitaria en pandemia. ¿Cuál es el formato del debate? Al igual que el miércoles pasado, los postulantes bonaerenses tendrán minutos libres para expresar sus propuestas y también habrá un espacio para intercambiar ideas, a la vez que podrán hacerse preguntas entre ellos. Será la misma dinámica que con los candidatos de la Ciudad.

Los resultados de las PASO en provincia de Buenos Aires: cómo llegan los candidatos

En las PASO, Juntos fue la fuerza que cosechó más sufragios en PBA. JxC logró el primer lugar (37,99%) empujado por la interna entre Santilli y Facundo Manes, mientras que Frente de Todos (33,64%) se quedó en la segunda ubicación. La fuerza oficialista, que tiene a Victoria Tolosa Paz como candidata, solo pudo hacerse fuerte en algunas localidades del conurbano. El resto: Del Caño (5,22%), Espert (4,87%), Randazzo (3,71%) y Hotton (superó por poco el 1,5% obligatorio). Cinthia Fernández, Guillermo Moreno, Gómez Centurión, Manuela Castañeira y Alejandro Biondini fueron algunos de los nombres que no superaron el umbral necesario para avanzar las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Diego Santilli se entrenó con sparrings

Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires, le dedicó varias horas de su agenda de campaña a preparar el cruce cara a cara con sus contrincantes en el distrito. Santilli se alistó con “sparrings” para simular el debate. De hecho, el exvice porteño realizó hoy mismo el último “entrenamiento” junto a sus asesores. Buscará evitar las chicanas y el “show”: “el que se enoja pierde”, repiten sus colaboradores. Apostará por emplear un “tono firme pero propositivo”. Sé enfocará en los problemas estructurales del país y las preocupaciones de los bonaerenses, como la inseguridad o la situación económica. Intentará contrastar la gestión de la pandemia de la Ciudad con la del gobierno nacional. Su objetivo es plantear que la única fuerza capaz de ponerle un freno al kirchnerismo en el congreso es Juntos por el Cambio.

Diego Santilli dijo que debería haber una "condena ejemplar" para quienes vandalizaron el memorial del Covid-19 Captura de pantalla (LN+)

Tolosa Paz, expectante y con respaldo del asesor catalán

Victoria Tolosa Paz llega a un debate que reclamó desde la previa de las PASO. Según pudo saber LA NACION, vive la espera con “mucha expectativa” y tiene el objetivo de “hablarle a la ciudadanía y bancar el rumbo” del Gobierno. Ensayó la dinámica que se aplicará esta noche, estudió y repasó datos, y tuvo asesoramiento de un equipo al que aportó el estratega catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, nuevo gurú del oficialismo.

La candidata a diputada por el Frente de Todos apuntará a “los dos modelos que se contraponen”, entre el oficialismo y Juntos. En el debate, estará ubicada al lado de Diego Santilli, su principal contrincante electoral. El consultor Gutiérrez Rubí “se puso a disposición” y colaboró con la preparación, pudo reconstruir LA NACION en las horas previas a la emisión del programa A Dos Voces. En esa preparación tuvo protagonismo el equipo de prensa de Tolosa Paz, con participación también “de gente de [Enrique] Pepe Albistur”.

Victoria Tolosa Paz salió segunda en las PASO

Tolosa Paz ensayó “porque el mecanismo de los tiempos implica ser muy precisos”. La acompañarán ministros e intendentes, con el objetivo de que estén representados los distintos sectores de la alianza oficialista. Se juega una parada importante, fue ella la que desafió a debatir antes de las PASO y ahora arriba a la cita con el objetivo de sumar adhesiones para intentar revertir la derrota sufrida en las primarias.

Del Caño insistirá en la reducción de la jornada laboral

Con la propuesta de reducir la jornada laboral a 6 horas como bandera, Nicolás Del Caño buscará posicionarse como la alternativa a la polarización. El 5,1% logrado en agosto convirtió al Frente de Izquierda-Unidad en la tercera fuerza de la Provincia. Fue un resultado que sorprendió a propios y extraños, con buenos desempeños especialmente en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, como La Matanza, Merlo, Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas o Berazategui. En el FIT-U leyeron la carta de Cristina Kirchner posterior a las PASO como una reafirmación de sus principales directrices de campaña. “Nosotros veníamos denunciando que había un ajuste, pero nos decían que no era así. Después salieron ellos mismos, con la vicepresidenta a la cabeza, a plantearlo. Esto le da legitimidad a la campaña nuestra porque ellos están diciendo lo que nosotros decíamos, la diferencia es que no lo combatieron, sino que han sido cómplices”, señalan.

Espert se preparó como para el debate de 2019

El candidato a diputado nacional del Frente Avanza Libertad Jose Luis Espert se viene preparando para el debate con la misma seriedad que lo hizo para los debates presidenciales del 2019, dijeron a LA NACION desde su equipo. Repasó los principales temas que viene tratando. Estudió en su casa y en el bunker. Vio además el debate de los candidatos de CABA, del que destacó la participación de Javier Milei. “Nos focalizamos en afinar nuestras propuestas y temas que venimos planteando hace 30 años para que la Argentina deje de chocar siempre con la misma piedra”, dijo Espert.

Randazzo, diez días ensayos y foco en las propuestas

Unos diez días de una preparación en sus oficinas de Puerto Madero están sobre las espaldas de Florencio Randazzo antes de la señal de largada del debate. Eje en las propuestas, distancia con respecto a los cruces polémicos y tranquilidad son los puntos que remarcaron cerca del candidato a diputado por Vamos con Vos.

“Llevaremos dos o tres propuestas por eje. Nuestra exposición va a estar centrada en las propuestas”, sintetizaron desde el equipo de campaña de Randazzo. “Estamos ensayando desde hace diez días”, indicaron ante la consulta de LA NACION. El repaso continuó hasta último momento, con el estudio de “datos duros”. El candidato de Vamos con Vos llega con “mucha información”, aseguran.

Practicó “contando los minutos” que tendrá disponibles en el esquema del debate televisivo. Está “tranquilo y seguro”, según sus colaboradores. Lo acompañarán candidatos de su lista y parte de su equipo de comunicación. Se juega “dejar clara la postura de Vamos con Vos”, en un envío que “tiene más rating que el habitual de los programas políticos”. En las PASO quedó en el quinto lugar, alejado de las expectativas, y buscará que esta ocasión le sume a su objetivo propositivo y a distancia de los cruces de la grieta.

Hotton apuesta a “nuestros valores”

“Le vamos a hablar a todos aquellos que nos han votado y a todos aquellos que comparten nuestros valores, que se encuentran no representados porque sus partidos no pasaron las PASO”, afirmó Cynthia Hotton a LA NACION. La candidata de + Valores, que pasó el piso del 1,5% recién después del escrutinio definitivo, remarcó que está trabajando con varios de los espacios que no lograron superar el umbral necesario: el partido Celeste Provida, el partido Federal, la línea de Unión por el futuro que apoya a Juan Carlos Neves y la de pastores evangélicos que integran el partido Republicano Federal. En el debate, buscará “reforzar su posición” y apunta a conquistar estos votantes. Respecto a sus propuestas, dijo que se focalizará en el largo plazo porque, según entiende, esa mirada es la que debe marcar las decisiones del corto plazo.

La previa: cómo se definen entre los candidatos de PBA

En la antesala de las PASO de las Elecciones 2021, LA NACION reunió a los candidatos para que definan a sus rivales. En su caso, Espert le apuntó a Tolosa Paz, Santilli y Randazzo, además de criticar a otros políticos, como María Eugenia Vidal (candidata en Ciudad), Mauricio Macri o Cristina Kirchner.

Cómo será el debate: sorteo y temas

El intercambio televisado tendrá la misma estructura que el debate de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires. El lugar que ocupará cada uno en su atril ya fue definido por los jefes de campaña y la producción del canal mediante un sorteo: así, contando de izquierda a derecha, el primer ubicado será Diego Santilli, a su lado estará Victoria Tolosa Paz, y después Nicolás del Caño, José Luis Espert, Cinthia Hotton y Florencio Randazzo.

Los candidatos tendrán un minuto de intervención libre para presentarse. El orden de la introducción fue arreglado también con la producción mediante un sorteo, del que resultó que José Luis Espert será el primero en tomar la palabra. Después del economista, hablará Cynthia Hotton, seguida de las presentaciones de Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, Diego Santilli y el cierre de las presentaciones con Florencio Randazzo. A partir de entonces, el orden del debate se irá corriendo de un lugar por sección. El grueso del debate estará estructurado alrededor de tres bloques temáticos: Calidad Institucional, Seguridad y Justicia; Economía, educación y trabajo; Política sanitaria en pandemia.

Podés seguir el minuto a minuto del debate en LA NACION. Los candidatos que disputarán las bancas legislativas en las elecciones del 14 de noviembre debatirán en el programa A Dos Voces, el ciclo de la señal TN que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Habrá transmisión previa desde las 19, pero el Debate Buenos Aires empezará a las 22. ¿Cómo ver el debate online? Se podrá seguir por las plataformas Flow o DirecTV GO, o por Youtube.

