El índice de confianza en el Gobierno tuvo una leve caída este mes, pero Milei se ubica arriba de las gestiones de Macri y Alberto Fernández

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), fue en diciembre de 2,46 puntos, lo que representa una caída del 0,1% respecto del mes anterior y del 7,2% respecto del mismo mes del año pasado.

De todas maneras, este valor actual es un 4,3% superior a la de diciembre de 2017 (gestión Mauricio Macri, ICG 2,36) y un 73,2% mayor que la de diciembre 2021 (gobierno de Alberto Fernández, ICG 1,42).

La muestra se tomó entre el 1 y el 15 de este mes y mide la evolución de la percepción de la gente en indicadores que van desde la honestidad de los funcionarios hasta la capacidad de la gestión. El estudio es elaborado por la Escuela de Gobierno de la UTDT a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores. Tiene una escala de 0 a 5 puntos y se publica desde noviembre de 2001.

Respecto de noviembre, el ICG mostró variaciones dispares en sus cinco componentes, todas ellas pequeñas. La “capacidad para resolver los problemas del país” se ubicó en 2,89 (-1,4%), mientras que el ítem “honestidad de los funcionarios” obtuvo 2,79 (-0,7%). Ambos continúan siendo los componentes con valores más altos.

El presidente Javier Milei [e]LUCIO TAVORA - XinHua

En tanto, la “eficiencia en la administración del gasto público” se mantuvo en 2,32 (0,0%), al tiempo que la “evaluación general del gobierno” tuvo 2,28 puntos (+0,9%) y la “preocupación por el interés general”, con 2,04 puntos, evidenció una suba del 1%.

Durante el año, la confianza en el gobierno de Javier Milei se movió en un rango acotado, alcanzando un pico de 2,61 en enero y su punto más bajo en septiembre, con 1,94. El balance anual cierra relativamente cerca del máximo, apenas 0,15 puntos por debajo de aquel valor y 0,52 puntos por encima del piso registrado.

Las diferencias entre grupos sociales siguen un patrón similar al de meses anteriores. En la segmentación por género, la confianza sigue siendo más alta entre los hombres (2,66; -1,1%) que entre las mujeres (2,28; +1,8%). La brecha La brecha se reduce levemente, de 0,45 puntos en noviembre a 0,38 en diciembre.

Por edad, en diciembre, el ICG conserva su valor más alto en el grupo de 18 a 29 años (2,92) y se mantiene sin cambios respecto del mes anterior. Entre los mayores de 50 años, el índice se ubica en 2,50 (-3,8%). El segmento de 30 a 49 años es el único en el que el índice crece y, aun así, continúa siendo el más rezagado (2,32; +5,8%). El orden entre los tres grupos se mantiene sin cambios respecto de noviembre.

En cuanto a zonas geográficas, en diciembre el ICG registra una variación positiva marcada en CABA (2,49; +22,7%) y vuelve a ubicarse por encima del GBA (2,10; -2,8%). En el interior, el índice se ubica en 2,64 (-1,9%) y continúa siendo la región con el valor más alto.

Respecto del nivel de instrucción, el ICG vuelve a presentar su valor más alto entre quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario (2,61; +1,2% mensual). Le siguen quienes completaron el nivel secundario (2,39; -4,8%) y, por último, quienes alcanzaron el nivel primario (1,72; -1,7%).