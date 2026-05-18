ADEPA rechazó una cautelar contra periodistas y legisladores que favorece al Chiqui Tapia

El juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, dictó una medida cautelar a favor del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que impone restricciones de contacto y acercamiento contra periodistas y legisladores denunciados por el dirigente. La resolución les ordena abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información vinculada al ámbito privado y familiar del titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

La medida alcanza a los periodistas Leandro Camani, Matías Yofe, Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, además del legislador porteño Facundo Del Gaiso.

En el fallo, Saettone resolvió “imponer a los denunciados (...) la prohibición de contacto respecto del Sr. Claudio Fabián Tapia y su grupo familiar, por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación, directa o indirecta”.

El juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar

Tras conocerse la decisión judicial, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “seria preocupación y rechazo” a la cautelar. La entidad sostuvo que la resolución “no menciona hechos concretos que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito” y advirtió que la acusación “se centra en la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso ‘AFA’”.

ADEPA remarcó además que, cuando se trata de figuras públicas o personas con responsabilidades institucionales, “la noción de vida privada, familiar o íntima debe ser interpretada con especial cuidado, para no impedir investigaciones o publicaciones referidas a hechos de interés público”.

La asociación también cuestionó especialmente la prohibición de acercamiento dispuesta contra periodistas y respecto de los lugares donde Tapia desarrolla sus actividades habituales. Según señaló, una restricción de ese tipo “puede afectar tareas básicas del periodismo, como procurar información, formular preguntas, cubrir acontecimientos o realizar investigaciones sobre asuntos de interés general”.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, comparece ante los tribunales para responder a una denuncia del fisco de Argentina Natacha Pisarenko - AP

En el comunicado, la entidad advirtió además sobre un posible “efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa” y consideró que el uso de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas “sin fundamentos específicos” puede convertirse en un “mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística”, en referencia al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y al artículo 14 de la Constitución Nacional.

Quién es el juez detrás de la cautelar

De 46 años, Saettone está al frente del Juzgado de Garantías de Pilar desde diciembre de 2013, cuando fue designado durante la gobernación de Daniel Scioli. En los últimos años, el magistrado mantuvo una activa presencia en redes sociales, donde expresó posiciones políticas y opiniones sobre causas judiciales de alto perfil.

En su cuenta de X, como detalló LA NACION, compartió publicaciones elogiosas hacia Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”. También opinó sobre expedientes vinculados a la expresidenta, como la Causa Cuadernos, donde cuestionó las críticas dirigidas a las estrategias defensivas impulsadas por los acusados.

De 46 años, Saettone está al frente del Juzgado de Garantías de Pilar desde diciembre de 2013, cuando fue designado durante la gobernación de Daniel Scioli

El perfil público del juez también muestra vínculos con dirigentes del oficialismo bonaerense. En febrero de 2020 publicó una fotografía junto al gobernador Axel Kicillof durante un acto por el Bicentenario del Tratado del Pilar. En otra publicación mencionó al intendente local, Federico Achával, al destacar una actividad cultural para músicos.

Además de su actividad judicial, Saettone participó como protagonista del documental “El libro de los Jueces”, dirigido por Matías Scarvaci y estrenado en mayo de 2023 en el cine Gaumont.

La película sigue el trabajo cotidiano de dos magistrados en cárceles y comisarías, donde revisan condiciones de detención y situaciones procesales de personas privadas de la libertad. Una crítica periodística llegó a describirlo como alguien que “no parece un juez, sino un rockero”.

Tuit del juez Walter Saettone sobre la causa Cuadernos y la figura de Cristina Kirchner

Saettone ya había quedado ligado previamente a otra causa vinculada a la AFA. El 4 de enero, el juez autorizó un allanamiento en el domicilio de Yofe, uno de los denunciantes que impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar, los autos de lujo, presuntos testaferros y una supuesta conexión con Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

El operativo, realizado en el marco de una causa por presunta extorsión, incluyó el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación. Tras el procedimiento, el referente de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI) calificó la medida como un mensaje “mafioso”.