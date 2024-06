Eduardo Belliboni negó que en la marcha hubiera manifestantes con la cara tapada y lo contradijeron al instante

Escuchar

En medio del conflicto por las 5 mil toneladas de alimentos que estuvieron retenidos por el Gobierno, el Polo Obrero y distintas organizaciones sociales marcharon este jueves con carteles que apuntaban contra el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: “Milei y Pettovello Cierran los comedores. Restitución de los alimentos”, rezaban las pancartas.

“Después de estar 6 meses escondida la comida los barrios están con hambre y eso es una barbaridad”, sentenció el líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni. Tras la afirmación de un periodista, de que en la anterior marcha el clima no fue bueno, Belliboni expresó: “Esperemos que esta vez no se repita, que la policía no nos reprima. Le pegan hasta a los viejos en este país. Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica, nadie tiene la cara tapada. No hay una actitud agresiva de los manifestantes, si del otro lado: hay policías, hay armas”.

Sin embargo, un periodista le indicó a Belliboni: “Eduardo, detrás suyo hay un señor con la cara tapada”. A lo que el dirigente política respondió: “Bueno, si le tiran gas a la gente, se trata de cubrir porque ya vimos que cada vez que venimos acá nos tiran gas, pero la mayoría no está con la cara tapada”, arremetió. Mientras que el hombre que llevaba el rostro cubierto con un pañuelo se lo bajó hasta el cuello.

“Jornada de lucha piquetera”

Eduardo Belliboni encabeza la columna del Polo Obrero (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

La agrupación realiza “una jornada nacional de lucha piquetera” y el plan era marchar hacia puente Pueyrredón. Pero en principio se reunieron a las 11 en la localidad bonaerense de Avellaneda y cortaron la Avenida Mitre, donde las fuerzas de seguridad nacionales estuvieron presentes para cumplir con el protocolo antipiquete diseñado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Cerca de las 12 cuando los manifestantes intentaron avanzar por el puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la Ciudad, para manifestarse en la zona del ministerio de Capital Humano, el cordón de efectivos les negó el paso. En diálogo con la prensa, el dirigente del PO aseguró: “Le hemos pedido a las autoridades que convoque al ministerio, a quien sea porque nuestra manifestación es pacífica y queremos hacer nuestro reclamo porque lo central es que llegue la comida a la gente”.

“La verdad es que está es una manifestación pacífica que deberían permitir que se haga, como pasa en todo el mundo. Tiene que llegar la comida a los comedores populares, que después investiguen todo lo que quieran investigar, pero que llegue la comida a los comedores”, dijo haciendo referencia a la denuncia que recibió la agrupación por parte del ministerio de Pettovello.

Cabe recordar que la semana pasada, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al líder del Polo Obrero por una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo. La sospecha es que el Polo Obrero usó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado, sostuvo Casanello.

Según la hipótesis del juez, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

El Polo Obrero y otras organizaciones sociales intentan cruzar el Puente Pueyrredón en medio de un fuerte operativo policial y de prefectura que les impide el paso hacia Capital Tomás Cuesta

El expediente se inició por denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo que dijeron que los obligaban a ir a las marchas si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización (fueron tres denuncias contra el Polo Obrero, una contra Barrios de Pie y otra contra el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). La investigación judicial encontró pruebas que ratificarían estas denuncias, pero que, además, acreditarían un desvío de los fondos que el Polo Obrero recibía como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.

Belliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. En el caso de estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no incluyen la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos; sí, de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.

El escándalo de los alimentos retenidos

La otra causa que investiga Casanello y que es el foco de la marcha son las serias demoras que tuvo el Gobierno en el reparto de alimentos a comedores.

Casanello le ordenó la última semana de mayo al Ministerio de Capital Humano que presente el “stock” actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

El Gobierno reconoció el jueves 23 de mayo que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encontraban guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”. La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello.

Este martes, por la mañana comenzó el operativo de reparto de los alimentos acopiados en los almacenes de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán, que habían sido adquiridos para su distribución en comedores sociales. Según indicaron desde el Ministerio, el operativo se desarrollará a lo largo de dos semanas y se tendrá en cuenta las fechas de caducidad de los productos. El Ejército y el Ministerio de Defensa están en la cabeza del procedimiento “para garantizar una logística rápida y sin intermediarios”, según describieron desde la cartera que conduce Luis Petri.

