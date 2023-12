escuchar

El intendente saliente del distrito bonaerense de Puan, Facundo Castelli (UCR), termina su mandato sin abonarles a los empleados municipales los sueldos de noviembre, por lo que les pidió “perdón” en un mensaje que difundió este jueves, horas antes de que asuma su sucesor, Diego Reyes. Castelli está ausente del Municipio hace dos días y argumentó que se encuentra bajo “tratamiento ambulatorio psiquiátrico y psicológico”. Sus rivales ponen la mira en una transferencia millonaria que el intendente decretó en favor de su agrupación política , la que tiempo atrás habría aportado fondos para el pago de salarios.

Por la falta de pago, los trabajadores municipales están de paro por tiempo indeterminado y se manifestarán esta tarde, en la asunción del nuevo jefe comunal, con quien dialogan para intentar cobrar sus haberes.

“ En primer lugar, le quiero pedir disculpas a todo el personal municipal por no poder abonar los salarios en tiempo y forma del mes de noviembre . Espero que esta situación se solucione rápidamente con la nueva administración de Diego Reyes, al cual le deseo el mayor de los éxitos”, afirmó Castelli en una carta que publicó en sus cuentas de redes sociales este jueves. “Seguramente, estas palabras no son las que me hubieran gustado decir en esta fecha y de esta forma, pero lamentablemente me encuentro atravesando un problema de salud, transitando un tratamiento ambulatorio psiquiátrico y psicológico del cual espero recuperarme pronto ”, escribió el intendente.

Facundo Castelli, Intendente del Municipio de Puan

En diálogo con LA NACION, Reyes, el intendente electo, comentó que asumirá “con $116 millones negativos en la cuenta y una deuda de $600 millones en sueldos” . Al explicar el origen de la falta de pago de los salarios de noviembre, Reyes señaló: “Para pagar octubre, el intendente hizo un acuerdo por $400 millones en descubierto. Y se hizo una transferencia a una cuenta municipal por la que se pagó a terceros, por decreto del intendente, porque no la avalaron ni el contador ni el tesorero del municipio”. Esa transferencia representó “$83 millones que se destinaron al Frente Vecinal, que gobierna el distrito ; nos comentan que fue una devolución de lo que el Frente Vecinal habría aportado a las arcas vecinales”, indicó el intendente entrante, que adelantó que hará denuncias judiciales por esa erogación.

Castelli, radical, y Reyes, de Pro, se enfrentaron en las internas de Juntos por el Cambio, con victoria para Reyes. En las generales, Reyes ganó por 18 puntos de diferencia sobre Unión por la Patria.

Los empleados municipales están de paro. Son unos 1300 en planta permanente. ”El intendente entrante nos mostró los números. Hubo una devolución de fondos para el Frente Vecinal por $83 millones. Se pidieron $400 millones en descubierto. Hoy era el último día hábil y hace dos días nos informaron que no está la plata. Castelli presentó carpeta médica hace dos días. En Puan no está” , afirmó a LA NACION Nelba Yanil Juárez, secretaria general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales del Partido de Puan.

Castelli aseguró, en su carta pública, que “en ningún momento se desviaron fondos para la agrupación vecinal”. Y argumentó: “ Lo que se hizo fue una devolución de recursos de $83 millones . Esta agrupación, en el mes de agosto, ingresó a una cuenta municipal $83 millones, los cuales se utilizaron para el pago de salarios. Por ende, se procedió a la devolución de esos recursos”. LA NACION intentó comunicarse con Castelli, pero no respondió los llamados ni los mensajes a su teléfono.

En tanto, el intendente entrante activó negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof para recibir fondos que le permitan pagar los sueldos de noviembre. “Estamos en contacto con el Ministerio de Economía, tuvimos reuniones virtuales. Necesitamos ayuda financiera, porque no somos responsables de la situación. Tenemos que buscar un camino de confianza”, dijo Reyes.