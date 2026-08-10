El intendente de San Martín de los Andes va camino al juicio político

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− En una decisión que podría marcar un punto de inflexión para la estabilidad institucional de San Martín de los Andes, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el inicio del proceso de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti, del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La decisión, tomada la última semana, habilita formalmente el procedimiento previsto en la Carta Orgánica Municipal tras las denuncias presentadas por vecinos de la localidad.

La solicitud que dio pie al avance del proceso fue radicada por la vecina Valeria López Oronoz, quien fundamentó su pedido en seis puntos críticos que denuncian mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre los motivos principales se incluye el colapso del sistema cloacal. López Oronoz señaló la omisión de medidas ante la saturación de las plantas de tratamiento y los reiterados vuelcos de efluentes sin tratar al lago Lácar y los arroyos locales.

También se menciona que el municipio de San Martín de los Andes acarrea una mora superior a los 1700 millones de pesos con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), lo que provocó cortes de suministro en dependencias públicas, incluyendo el Palacio Municipal.

Asimismo, se denuncia la falta de control sobre obras de la concesionaria del Cerro Chapelco que se ejecutaron sin licencia ambiental previa, generando daños ya reconocidos por el propio Poder Ejecutivo. En relación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la vecina objeta la elusión de audiencias públicas obligatorias y la existencia de registros infieles en el proceso participativo.

El intendente Carlos Saloniti junto al gobernador Rolando Figueroa X.com

Finalmente, el pedido de juicio político se sustenta sobre el incumplimiento de órdenes judiciales y obstrucción de control: se acusa al intendente de no acatar medidas del Tribunal Superior de Justicia y de descalificar la labor de la Contraloría Municipal.

“Como vecina de San Martín de los Andes, no puedo permanecer indiferente ante la degradación de nuestro entorno natural, el desorden financiero y la falta de respuesta institucional. Cuando los canales administrativos se agotan y las intimaciones son desoídas, la Carta Orgánica nos otorga a los ciudadanos la herramienta del juicio político para exigir responsabilidades a quien nos gobierna”, señaló López Oronoz.

El tema ambiental es, quizás, el que mayor sensibilidad genera en la comunidad. Recientemente, la exintendenta del Parque Nacional Lanín Ana María de las Nieves “Monín” Aquín emitió una dura notificación advirtiendo sobre la “extrema gravedad ambiental e institucional” por el vertido de líquidos sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco, que impactan directamente en el ecosistema protegido del lago Lácar.

Contaminación en el lago Lacar de San Martín de los Andes.

Aunque una mesa técnica provincial descartó posteriormente un escenario de “contaminación masiva”, las autoridades admitieron que el sistema opera al límite de su capacidad debido a un déficit estructural de inversiones que se arrastra desde 2008.

También el defensor del Pueblo y del Ambiente de la localidad, Fernando Bravo, ha expresado su preocupación ante el posible riesgo sanitario. Advirtió que la capacidad de las plantas se ve superada, en especial durante la temporada estival por el aluvión turístico, y señaló falencias en el depósito de barros cloacales. Incluso planteó la necesidad de revisar la tarifa para garantizar los insumos del sistema.

“Ya nos acostumbramos a que el verano pueda empezar con la playa cerrada por líquidos cloacales”, han manifestado diversos vecinos. En tanto, desde la ONG Amigos de la Patagonia –fundada en esa localidad neuquina en 1999– calificaron la liberación de líquidos cloacales al lago como un “delirio” y subrayaron el enorme impacto negativo en un recurso que es vital tanto para el ecosistema como para la economía turística de la región.

La respuesta del intendente

Ante la gravedad de la situación, el propio Saloniti solicitó comparecer ante el Concejo Deliberante para realizar su descargo de manera pública y transparente. El intendente argumentó la necesidad de exponer personalmente las actuaciones y medidas adoptadas frente a los hechos denunciados.

En paralelo, el jefe comunal ha buscado mostrar gestión en los frentes abiertos. Recientemente se reunió con el Directorio del EPEN en Neuquén para acordar un plan de pagos y refinanciar la deuda eléctrica. Asimismo, ha destacado la licitación de obras clave, como un nuevo transformador de potencia con una inversión provincial de casi 14.300 millones de pesos para fortalecer el sistema energético local.

El Concejo Deliberante ha convocado a una sesión especial para el próximo 3 de septiembre, a las 9. En esa instancia, el intendente Saloniti presentará su defensa ante los ediles. El inicio de estas actuaciones no constituye una destitución inmediata, sino la apertura de un mecanismo institucional de control donde se evaluará si existen pruebas suficientes para avanzar hacia una eventual remoción del cargo.