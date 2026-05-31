Advierten por el déficit del sistema cloacal en San Martín de los Andes: los líquidos contaminan el emblemático lago Lácar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– En un duro documento, la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió el martes pasado una notificación formal al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, denunciando la “extrema gravedad ambiental e institucional” derivada del funcionamiento deficitario del sistema cloacal urbano.

La intimación, que otorga un plazo de 72 horas para presentar informes técnicos y planes de contingencia, advierte que los vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco afectan de manera directa la calidad del agua del lago Lácar, impactando irreversiblemente en un ecosistema protegido por leyes nacionales.

Además de destacar que la intervención institucional responde a la responsabilidad de preservar la calidad ambiental de uno de los principales cuerpos de agua de la región, desde el Parque Nacional Lanín indicaron que este tipo de situaciones “requieren abordajes técnicos inmediatos, articulación interinstitucional y medidas preventivas sostenidas, especialmente en un contexto de crecimiento urbano y aumento de la demanda sobre los sistemas de saneamiento”.

La problemática adquirió una relevancia pública inmediata luego de que un grupo de vecinos, en el marco del análisis del Plan de Ordenamiento Territorial, solicitara a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos un informe detallado sobre el estado de las plantas de tratamiento. Si bien los datos iniciales –informados el 12 de mayo– sobre vertidos por bypass generaron alarma, la cooperativa emitió posteriormente un comunicado desmintiendo el estado de “colapso”, término que calificó como una “interpretación exclusiva de los vecinos”.

La institución admitió, sin embargo, un “error involuntario” en la entrega de datos, donde se informó un valor de vertido como diario cuando en realidad era un acumulado mensual. Pese a esa aclaración, la cooperativa reconoció un marcado déficit estructural: señalaron que las ampliaciones del sistema proyectadas para 2008 y 2018 nunca fueron ejecutadas por el Estado.

Desbordes en la zona de Callejón de Torres en 2023

“Se ratificó que las plantas necesitan inversión y ampliaciones, previstas, algo que se viene reclamando desde el año 2008, fecha en la que debería haberse hecho la primera”, indicó a LA NACION Marcela Mariña, vicepresidenta del consejo de administración de la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes.

Por su parte, el defensor del Pueblo y del Ambiente de la localidad, Fernando Bravo, manifestó su preocupación ante el riesgo sanitario que implica la situación actual. Alertó que la capacidad de las plantas se ve sobrepasada especialmente durante la temporada estival debido al aluvión turístico y advirtió sobre las deficiencias en el depósito de barros cloacales, proponiendo incluso una revisión tarifaria para asegurar los insumos necesarios para el funcionamiento del sistema.

El jueves último, la Defensoría reclamó la implementación inmediata de un plan de contingencia por nuevos derrames de efluentes que afectan la cuenca del lago Lácar, al tiempo que dio intervención a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la Cancillería argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén y la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales.

Eventos que preocupan

Los eventos de los últimos años refuerzan la preocupación de las autoridades y la comunidad. En diciembre de 2024, la rotura de una cañería en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC-1) obligó a activar un bypass que derivó líquidos con tratamiento parcial al lago, lo que motivó la clausura preventiva del acceso costanero.

Un incidente similar ocurrió en septiembre de 2025, cuando otra rotura crítica en una cañería principal provocó un vertido de emergencia al arroyo Pocahullo. Eso derivó nuevamente en la clausura de la playa del centro para resguardar la salud pública.

Durante esas dos contingencias críticas en el sistema de saneamiento de San Martín de los Andes, desde el parque Lanín solicitaron información técnica a la municipalidad y al Organismo de Control Municipal (OCM) respecto de las causas, medidas correctivas implementadas y evaluación de los impactos derivados de ambos eventos. Sin embargo, “nunca se recibió la información requerida”, dijeron desde el área protegida.

Ante la consulta de LA NACION, desde la municipalidad confirmaron que la dependencia técnica que se debe encargar de la respuesta a la intendenta del parque nacional es el OCM. Se trata de un órgano independiente que regula la concesión del sistema de agua potable y cloacas, en manos de la Cooperativa. Se prevé que su coordinador, Saúl Castañeda, brinde esta semana una respuesta técnica. De todos modos, recordaron que desde el OCM ya negaron que las plantas de tratamiento estén colapsadas, en línea con lo difundido por la Cooperativa de Agua.

En 2024, una mancha de color marrón sobre el lago Lácar

Para Aquín, “la continuidad, pasividad o negligencia ante los vuelcos de efluentes sin tratar impacta de manera directa sobre un ecosistema protegido por leyes nacionales, generando efectos acumulativos y sinérgicos de degradación ambiental de carácter irreversible”.

La intendenta del parque nacional continuó: “La planificación urbana y el otorgamiento de factibilidades edilicias no pueden disociarse de la capacidad real de soporte de la infraestructura sanitaria. Avanzar en el desarrollo urbano ignorando esta premisa vulnera abiertamente los Principios Preventivo y Precautorio consagrados en el Artículo 4º de la Ley General del Ambiente Nº 25.675”.

Valeria López Oronoz, vecina de San Martín de los Andes y quien el mes pasado presentó un pedido formal de información a la Cooperativa de Agua Potable, advierte que, “como telón de fondo, el municipio impulsa un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, un Plan de Movilidad Urbana y, como paso final, un Código de Planeamiento Urbano que va a definir cuánto y cómo crece la ciudad: densidades, alturas, usos del suelo”.

López Oronoz se pregunta: “¿Se puede planificar el crecimiento de una ciudad turística (más edificios, más densidad, más población) cuando su propio prestador sanitario reconoce por escrito que el sistema cloacal ya opera al límite y vierte al lago en cada temporada alta?”. La mujer sumó que la problemática lleva unos 20 años: “En San Martín ya nos acostumbramos a que el verano pueda empezar con la playa cerrada por líquidos cloacales que terminan en el agua. Eso, en una ciudad que vive del turismo, no es un detalle”.

Obras previstas y no ejecutadas

Hace un año, el gobernador neuquino Rolando Figueroa y el intendente de San Martín de los Andes firmaron un convenio de cooperación para ejecutar la obra de tratamiento y disposición de barros provenientes de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales.

Se estableció que el Estado provincial aportara la mitad de los costos y la municipalidad, el otro 50%. En ese momento, Saloniti afirmó que la idea era “seguir ayudando a la Cooperativa de Agua, que siempre requiere inversiones, a partir de no contar con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), que era la fuente de financiamiento nacional que siempre tuvimos”. En 2024 se decretó la disolución de ese organismo. De todos modos, el acuerdo entre el gobierno provincial y la municipalidad local quedó fuera del presupuesto.

Esta semana, Aquín reclamó un cronograma de obras definitivo, que contemple plan de inversiones, ampliación, adecuación y mejora del sistema cloacal, especificando plazos de ejecución, fuentes de financiamiento y responsables institucionales.

En tanto, desde la ONG Amigos de la Patagonia –fundada en esa localidad neuquina en 1999– calificaron la liberación de líquidos cloacales al lago como un “delirio” y subrayaron el enorme impacto negativo en un recurso que es vital tanto para el ecosistema como para la economía turística de la región.