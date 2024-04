El irónico mensaje de Galmarini al Gobierno por querer intentar penar el adoctrinamiento escolar

Escuchar

La extitular de AySA Malena Galmarini criticó este sábado la gestión del presidente Javier Milei y lanzó una irónico mensaje contra el Gobierno por querer modificar la ley de educación para penar el adoctrinamiento escolar. “Somos malos hasta para eso”, lanzó la extitular de AySA y esposa del exministro de Economía Sergio Massa.

“Hablábamos poco de qué podía pasar con las universidades públicas [si ganaba Milei], y nadie creía que podía venir un señor y decir que la universidad pública no sirve para nada y que era adoctrinamiento”, sostuvo en diálogo con Radio 10 a raíz de las críticas del líder libertario a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por no enseñar ciertos autores.

Y marcó: “Yo le quiero decir al presidente Milei que nosotros somos malos hasta para el adoctrinamiento, porque los pibes lo votaron a él”.

Los dichos de la exfuncionaria se refieren al discurso de Milei de hace dos semanas, en el cierre de IEFA Latam Forum. El Presidente apuntó, entre otras cuestiones, contra la “educación pública” por supuestos sesgos ideológicos en la cursada.

Luego de descalificar las ideas de John Maynard Keynes y Karl Marx, Milei dijo: “Si van a la UBA, a la Facultad de Ciencias Económicas, y preguntan quién es Ludwig Von Mises les van a decir que es el nueve de Holanda; para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Rothbard”. “Eso sí, al barbudo alemán sí lo conocen. Sí, a ese empobrecedor de Marx sí lo conocen”, apuntó el Presidente.

En este contexto, Galmarini dijo. “Si no tenés más universidad pública tenés que ir a la privada, que sale un ojo de la cara. La prepaga sale dos ojos de la cara y ya no te está alcanzando porque tenemos dos ojos. Empezás a entregar los riñones y después un pulmón. Todo sube menos los ingresos”, indicó la exfuncionaria.

“[Milei] es un gran improvisador. Desregula las prepagas y después se queja de lo que subieron” agregó así la exfuncionaria, también en contra de los aumentos de servicios públicos. Asimismo, advirtió que el Gobierno va a terminar no con una grieta política, sino entre “ricos y pobres”. “Va a desaparecer la clase media, sobre todo si desaparece la universidad pública”, aseguró.

“Yo creo que [el Gobierno] termina mal. Nosotros queremos que el gobierno le vaya bien, pero me parece que esta no es la manera”, añadió la extitular de AySA.

Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini luego de perder el balotaje de 2023. JUAN MABROMATA - AFP

Finalmente, analizó la derrota electoral de Unión por la Patria, en la que su esposo Massa era el candidato a presidente, y destacó que el peronismo no supo solucionar los problemas ni ver el cambio en el humor social. “Creo que las últimas décadas no pudimos ver que cambiaba el humor de la sociedad, el peronismo se fue vaciando de contenido. El último tiempo no llevamos soluciones. No pudimos resolver nuestros problemas internos”, explicó Galmarini.

Fue en ese sentido que lanzó una autocrítica a la forma de hacer política del último gobierno. “En la vorágine de representar minorías, dejamos de representar mayorías. En lugar de luchar contra la pobreza, nos acostumbramos, les armamos un casilleros, nombramos a los pobres como sujetos políticos y les armamos sindicatos, y el peronismo no es eso”, aseguró.

Y sugirió: “Tenemos que sentarnos todos, sobre todo quienes tienen mayor cuota de responsabilidad, a pensar qué nos pasó en el camino”.

“Penar el adoctrinamiento”

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció días atrás que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de educación y penar el “adoctrinamiento” en los colegios, a la vez que abrirá -a través del Ministerio de Capital Humano- un canal para que las familias denuncien estas situaciones. “Por decisión del Gobierno se va a enviar el proyecto para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”, informó el portavoz del presidente Javier Milei sobre esta iniciativa que deberá primero ser aprobada por ambas cámaras.

El artículo 11 de esa legislación establece los fines y objetivos de la política educativa nacional; y el 126 determina los derechos que tienen los alumnos.

