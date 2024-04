El Gobierno buscará modificar la ley de educación para penar el adoctrinamiento escolar

Escuchar

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de educación y penar el “adoctrinamiento” en los colegios, a la vez que abrirá -a través del Ministerio de Capital Humano- un canal para que las familias denuncien estas situaciones. Así lo informó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en medio de la jornada de paro que encabeza el gremio Ctera, que nuclea a trabajadores de la educación pública a nivel nacional.

“Por decisión del Gobierno se va a enviar el proyecto para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional , con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”, informó el portavoz del presidente Javier Milei sobre esta iniciativa que deberá pasar por el Congreso.

“Además de esto, el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. En definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se respete el derecho a educarse”, añadió, en cuanto a esta vía que accionará Sandra Pettovello, todavía no disponible.

Para justificar la decisión, el vocero presidencial dijo que a los funcionarios de esta gestión los “entristece” ver “contenidos en aulas y actos teñidos con militancia”, y puso como ejemplo lo que ocurrió en la ciudad bonaerense Verónica, durante el acto por el aniversario de la guerra de Malvinas. Ahí se vivió un tenso momento cuando el discurso de una docente de Historia incomodó a un grupo de veteranos, que se retiraron y aseguraron que la maestra tuvo una “inclinación político-partidaria”.

Asimismo, Adorni cuestionó la medida de fuerza de hoy de Ctera, en reclamo por sus sueldos y por el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) -que el Gobierno suspendió-, y por un nuevo aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en medio de la represión en Neuquén, en 2007.

“Venimos de un año, más de un año, absolutamente catastrófico. En 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo y, ¿saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docentes? Cero, ninguna. Este gobierno lleva menos de cuatro meses de mandato y el ciclo lectivo, menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres incorporándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?”, se quejó el vocero.

