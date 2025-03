El juez Ariel Lijo ratificó que no renunciará a su juzgado federal y aguarda la decisión del Senado

El juez Ariel Lijo explicitó su intención de mantener la titularidad de su Juzgado Federal número 4 hasta tanto su designación en la Corte Suprema, impulsada por el Poder Ejecutivo, esté blindada por el Senado.

Lo hizo con un nota que envió al juzgado Civil, Comercial y Administrativo número 2 de La Plata, donde a manos de su titular, Alejo Ramos Padilla, tramita la causa por las designaciones “en comisión” que hizo el presidente Javier Milei. De Manuel Gacía-Mansilla, que ya asumió, y de Lijo.

“Pongo en su conocimiento que carezco de interés acerca de la decisión que eventualmente pudiera recaer en las actuaciones de referencia. Ello en tanto no asumí como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional: no voy a renunciar a mi cargo actual de juez federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuenta con dictamen favorable en la de la Comisión de Acuerdos”, dice el escrito.

El juez ya había dejado trascender que no estaba dispuesto a renunciar a su juzgado mientras la designación como juez supremo carezca de estabilidad, puesto que, si el Senado hiciera caer su pliego, podría quedarse sin ninguna de las judicaturas. Por eso, tramitó un pedido extraordinario de licencia que la Corte Suprema, con la firma de tres de sus integrantes, incluida la de García-Mansilla, rechazó hace dos semanas. El juez Ricardo Lorenzetti, promotor de la candidatura de Lijo, no se pronunció.

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para debatir el pliego de los dos jueces para el próximo 3 de abril. El tramite requiere dos tercios de los presentes en el recinto.

LA NACION