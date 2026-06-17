El juez Lijo y el ministro Mahiques participan juntos de un encuentro del GAFI en París
El magistrado tiene a su cargo la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito; se lo considera cercano a Santiago Caputo, mientras el ministro responde a Karina Milei
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El Gobierno difundió hoy una fotografía del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al juez federal Ariel Lijo en una cumbre del GAFI, en París, donde el organismo internacional antilavado destacó la participación del Poder Judicial argentino en la delegación.
El viaje estuvo cargado de suspicacias, ya que Lijo es el juez federal que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito. No trascendió si en el viaje ambos funcionarios conversaron sobre la causa.
Lijo integró una delegación del Poder Judicial que expuso ante el GAFI junto al juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juzgado de Lijo y candidato a juez federal de Lomas de Zamora.
También asistió Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo especializado en prevención del lavado de dinero del gobierno argentino.
El viaje se extenderá hasta el viernes. El Gobierno informó, tras el encuentro de este miércoles, que “el GAFI ponderó la participación del Poder Judicial en la delegación argentina”. El GAFI es un organismo internacional que evalúa periódicamente las políticas argentinas en materia de lavado. Esta reunión es un plenario, del que participan los países que son parte del grupo. Se discute la evaluación de otros estados -esta vez, no le toca a la Argentina- y se analizan políticas generales.
El viaje de Lijo en la misma comitiva que Mahiques es un hecho que generó interés para la política, además, porque el ministro de Justicia está alineado con Karina Milei en la interna del Gobierno, mientras que a Lijo se lo señala como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con Karina Milei. Cada uno representa a un sector distinto de Comodoro Py y quedaron en tensión por los últimos pliegos enviados al Congreso.
Lijo fue uno de los candidatos a la Corte que eligió Milei, pero no consiguió el acuerdo del Senado.
Además de la causa contra Adorni por su patrimonio, Lijo tiene otras causas sensibles para el Gobierno, como la investigación de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde está procesado Diego Spagnuolo, entre otros. Por todo ello, las suspicacias en torno al viaje son múltiples.
Integrantes de la comitiva consultados por LA NACION explicaron que este viaje es una misión técnica, donde la Argentina buscó exponer avances en la lucha contra el lavado de dinero. Se quejaron de que se presenta mezclar el trabajo de esta delegación con asuntos políticos domésticos.
Fuentes del Gobierno dijeron que Mahiques mantuvo una reunión bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028. Informaron que se abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, se habló de la importancia de promover una mayor coordinación entre los distintos actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.
Thomson destacó el valor que pueden aportar jueces y funcionarios judiciales para fortalecer la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas. Mahiques le dijo a Thomson que las políticas del Ministerio de Justicia y la UIF están alineadas con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI.
La delegación argentina también mantuvo una reunión con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo.