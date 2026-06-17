El juez Lijo y el ministro Mahiques participan juntos de un encuentro del GAFI en París

El Gobierno difundió hoy una fotografía del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al juez federal Ariel Lijo en una cumbre del GAFI, en París, donde el organismo internacional antilavado destacó la participación del Poder Judicial argentino en la delegación.

El viaje estuvo cargado de suspicacias, ya que Lijo es el juez federal que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito. No trascendió si en el viaje ambos funcionarios conversaron sobre la causa.

Lijo integró una delegación del Poder Judicial que expuso ante el GAFI junto al juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juzgado de Lijo y candidato a juez federal de Lomas de Zamora.

También asistió Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo especializado en prevención del lavado de dinero del gobierno argentino.

El viaje se extenderá hasta el viernes. El Gobierno informó, tras el encuentro de este miércoles, que “el GAFI ponderó la participación del Poder Judicial en la delegación argentina”. El GAFI es un orga­nismo inter­na­cio­nal que evalúa periódicamente las polí­ti­cas argen­ti­nas en mate­ria de lavado. Esta reunión es un plenario, del que participan los países que son parte del grupo. Se discute la evaluación de otros estados -esta vez, no le toca a la Argentina- y se analizan políticas generales.

El viaje de Lijo en la misma comi­tiva que Mahi­ques es un hecho que generó interés para la política, además, porque el ministro de Jus­ti­cia está ali­neado con Karina Milei en la interna del Gobierno, mientras que a Lijo se lo señala como cer­cano al ase­sor pre­si­den­cial San­tiago Caputo, enfren­tado con Karina Milei. Cada uno repre­senta a un sec­tor dis­tinto de Como­doro Py y que­da­ron en ten­sión por los últi­mos plie­gos envia­dos al Con­greso.

Lijo fue uno de los candidatos a la Corte que eligió Milei, pero no consiguió el acuerdo del Senado.

Además de la causa contra Adorni por su patrimonio, Lijo tiene otras causas sensibles para el Gobierno, como la investigación de las presuntas coi­mas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde está pro­ce­sado Diego Spag­nuolo, entre otros. Por todo ello, las sus­pi­ca­cias en torno al viaje son múl­ti­ples.

Inte­gran­tes de la comi­tiva con­sul­ta­dos por LA NACION expli­ca­ron que este viaje es una misión téc­nica, donde la Argen­tina buscó exponer avan­ces en la lucha contra el lavado de dinero. Se quejaron de que se presenta mezclar el trabajo de esta delegación con asun­tos polí­ti­cos domés­ticos.

Fuentes del Gobierno dijeron que Mahiques mantuvo una reunión bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028. Informaron que se abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, se habló de la importancia de promover una mayor coordinación entre los distintos actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.

Thomson destacó el valor que pueden aportar jueces y funcionarios judiciales para fortalecer la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas. Mahiques le dijo a Thomson que las políticas del Ministerio de Justicia y la UIF están alineadas con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI.

La delegación argentina también mantuvo una reunión con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo.