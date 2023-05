El kirchnerismo acelera con el armado del acto de Cristina: ausencias, presencias y ella como única oradora

escuchar

A primera hora del lunes, los camiones comenzaron a descargar el material en plena Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, donde se ubicará el escenario desde el quela vicepresidenta Cristina Kirchner dará el jueves su discurso a dos décadas de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Ella será la única oradora.

Sin participación activa del Gobierno en la organización, que se acelera a cargo de La Cámpora y más específicamente del sector que encabeza el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, el acto tendrá, según explicaron cerca de la vicepresidenta, presencia “de todo el peronismo”. Se espera una nueva edición del “operativo clamor” para que Cristina cambie de opinión y acepte ser candidata en las próximas elecciones.

La presencia del presidente Alberto Fernández está por ahora en duda, a pesar de que él mismo convocó a ir a la Plaza de Mayo. Cerca suyo descreen que pueda ir por la distancia y disputa que mantiene con la vicepresidenta. Sí estarán presentes en el acto el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y, probablemente, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller Santiago Cafiero. Tampoco está confirmada la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, con viaje proyectado a China en estos días para negociar la ampliación del swap de monedas que permita preservar reservas internacionales.

El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos.



Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina.#NéstorNosUne pic.twitter.com/2WouFGPzwg — Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2023

Fuentes de la organización indicaron a LA NACION que quienes más trabajan en la movilización para asegurar una plaza llena son los participantes de la reunión en la sede porteña de Smata, el miércoles pasado, en el que se definió la convocatoria. Además de Larroque y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, estuvieron allí la CTA de Hugo Yasky, el intendente de Ensenada, Mario Secco; el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, además del diputado radical K, Leopoldo Moreau, todos leales a la vicepresidenta. “Son los espacios que vienen movilizando desde el acto en el estadio Único de La Plata en noviembre”, acotaron desde el camporismo, expectantes para lograr una masiva concurrencia. No se esperan números musicales ni participaciones de artistas, tradicionales en anteriores festejos.

Preparativos en Plaza de Mayo para el acto del 25 de Mayo Gonzalo Colini

Mientras persiste la duda sobre la presencia del Presidente, desde la Casa Rosada sí confirmaron que Fernández estará en el tedeum, a realizarse por la mañana en la catedral metropolitana. “El mismo será presidido por el Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina Cardenal, Mario Poli, a partir de las 11 y será transmitido en vivo por la Televisión Pública”, informaron desde el arzobispado de Buenos Aires a través de un comunicado, en el que dejaron en claro que desde la Presidencia se encargarán de la “organización” de la ceremonia religiosa. El tedeum fue pedido por el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, al responsable de la Catedral, padre Alejandro Russo, y las invitaciones a diplomáticos, gobernadores y personalidades corrieron por cuenta de la Presidencia.

Fernández se cruzará allí con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que según comentaron cerca suyo “siempre va” a la conmemoración anual del 25 de mayo. “La relación hoy no existe, no hay nada que dialogar. El Gobierno está parado hace años, no resuelven nada y no generan confianza como para tener ningún tipo de diálogo por nada”, agregaron desde el edificio de la calle Uspallata, lejos de aquellas fotos conjuntas de los inicios de la pandemia y con el conflicto por la quita de los fondos de la coparticipación todavía vigente.