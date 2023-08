escuchar

Con el argumento de escuchar a las partes involucradas y anticipando su rechazo al proyecto que la oposición logró aprobar la semana pasada en Diputados, el kirchnerismo impuso su mayoría para prolongar el debate en comisiones del Senado de la modificación de la ley de alquileres .

Desde Juntos por el Cambio se pidió acelerar el trámite y emitir dictamen para poder tratar el proyecto la semana próxima en el recinto. Pero la propuesta de la coalición opositora chocó con la negativa del Frente de Todos que, además de escuchar a las asociaciones de inquilinos , reclamó ampliar el debate y discutir también la regulación de los alquileres temporarios y el salvataje de los deudores de créditos UVA.

“ Hay que escuchar a todas las partes para emitir dictamen; quiero escuchar a los involucrados, sobre todo a la parte más débil, que son los inquilinos” , afirmó la oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) a poco de haberse iniciado el debate, dejando en claro la decisión del kirchnerismo de rechazar el apuro de la oposición.

El final del plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda terminó por confirmar la postura oficialista. El debate continuará en una fecha que quedó sin definir, podría ser este jueves o la semana próxima, con la invitación a especialistas y a los diferentes actores involucrados en la regulación de los alquileres.

La postura de Di Tullio hizo saltar por los aires la diplomacia de la oposición. “Ustedes lo quieren dilatar porque no lo quieren tratar. Ustedes son especialistas en aprobar proyectos en dos minutos; no le mientan a los argentinos, digan que no lo quieren tratar” , acusó al oficialismo Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).

“Agenda de venganza e impunidad”

Más enérgico había estado Julio Martínez (UCR-La Rioja), quien denunció una maniobra del kirchnerismo para usar la modificación de la ley de alquileres como moneda de cambio para conseguir el quorum que se le viene negando para aprobar los pliegos de más de 70 jueces. “Tienen que dejar de legislar para Cristina Fernández de Kirchner y su agenda de venganza e impunidad y empezar a legislar para la gente; dejar de pensar en la impunidad de ella porque esto es lo que mantiene a este Senado cerrado”, disparó a voz en cuello el riojano.

En su intervención, Di Tullio también anticipó que, tal como ocurrió en la Cámara baja, el kirchnerismo rechaza el proyecto aprobado la semana pasada en Diputados. “La media sanción es difícil de acompañar por la visión de igualdad entre propietario y el inquilino que tiene cuando no hay una situación de igualdad”, explicó la senadora oficialista quien pidió que las comisiones se tomen “un par de semanas”.

En la misma línea se sumó al final del debate el oficialista Ricardo Guerra (La Rioja), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien pidió “escuchar a todos los actores para luego sacar la mejor ley posible para que los propietarios saquen sus bienes al mercado, pero a su vez los inquilinos paguen algo razonable y con previsión hacia adelante”.

El texto aprobado la semana pasada en la Cámara baja modifica dos de los artículos más polémicos de la ley de alquileres sancionada en 2020: reduce de tres a dos años la duración de los contratos y establece libertad en la periodicidad de actualización, aunque con un piso de cuatro meses y un tope máximo de un año.

Juntos por el Cambio insistió con su idea de emitir dictamen ante la urgencia de la situación que se vive en el mercado inmobiliario y la escasez de oferta de alquileres. “Los inquilinos quieren que le demos celeridad y, ante esta situación que vive el país, necesitamos sacar la ley lo antes posible y tener una respuesta”, reclamó el radical Víctor Zimmerman (Chaco)

“Esta ley no es la mejor, pero si encima la ponemos en un limbo lo que va a pasar es que todos aquellos que están en proceso de alquilar van a perder peor y vamos a generar más problemas ”, advirtió Martín Lousteau (UCR-Capital).

También se sumó Mariana Juri (UCR-Mendoza). “ No entiendo que no vean el apuro cuando hay millones de argentinos que viven con angustia esta situación ”, dijo la secretaria del interbloque de Juntos por el Cambio.

“Una canallada”

Le respondió la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “No estamos de acuerdo con varios de los artículos que tiene este proyecto de ley, lo que no es lo mismo que decir que no lo queremos tratar o dilatar, lo que me parece una canallada”, aseguró.

La senadora mendocina cuestionó el texto aprobado y dejó flotando en el aire una advertencia a la oposición. “Vamos a trabajar para buscar el mayor consenso posible”, afirmó, después de acusar a Juntos por el Cambio de haber apurado la aprobación de la iniciativa por intenciones electoralistas y antes de insistir en ampliar el debate y entrar a discutir la regulación de los alquileres temporarios , factor que el kirchnerismo considera una de las razones que justifican la escasez de oferta para la renta de viviendas familiares, y el tema de los créditos hipotecarios UVA, cuyos tenedores sufren de manera directa los efectos de la inflación.